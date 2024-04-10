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В Одесі пролунав вибух

10 квітня 2024 08:58
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі пролунав вибух
Дим від вибуху. Ілюстративне фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні вранці, 10 квітня, в Одесі пролунав гучний вибух. Офіційно тривога у місті не оголошена.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.  

В Одесі пролунав вибух - фото 1
Допис про вибух. Фото: скриншот

Згодом містяни почули другий вибух. Моніторингові канали повідомляють, що ведеться робота сил ППО по ворожих розвідувальних дронах.
 

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Допис про другий вибух. Фото: скриншот

Атака по Одесі 10 квітня

Російські окупанти у ніч проти 10 квітня атакували об'єкти критичної та транспортно-логістичної інфраструктури Одеси. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали двоє людей.

Нагадаємо, цієї ночі Одесу охопила повітряна тривога. В місті лунали потужні вибухи. Росія запустила крилату ракету з території тимчасово окупованого Криму.

Загалом у ніч проти 10 квітня росіяни запустили по Україні 17 ударних БпЛА типу Shahed-131/136, дві крилаті ракети "Іскандер-К" та одну балістичну ракету "Іскандер-М" з окупованого Криму.

Також ми писали, що вибухи в Одесі звучали вчора, 9 квітня. У Повітряних Силах ЗСУ повідомляли, що на місто сунула керована авіаракета Х-59 "Ґедзь".

Додамо, що 8 квітня жителі Одеси також чули вибухи у місті. Моніторингові канали повідомляли, що сили ППО знищували ворожі розвідувальні дрони. 

Одеса
війна
російські війська
вибух
Одеська область
Новини Одеси
ППО
дрони

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