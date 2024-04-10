В Одесі пролунав вибух
Сьогодні вранці, 10 квітня, в Одесі пролунав гучний вибух. Офіційно тривога у місті не оголошена.
Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.
Згодом містяни почули другий вибух. Моніторингові канали повідомляють, що ведеться робота сил ППО по ворожих розвідувальних дронах.
Атака по Одесі 10 квітня
Російські окупанти у ніч проти 10 квітня атакували об'єкти критичної та транспортно-логістичної інфраструктури Одеси. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали двоє людей.
Нагадаємо, цієї ночі Одесу охопила повітряна тривога. В місті лунали потужні вибухи. Росія запустила крилату ракету з території тимчасово окупованого Криму.
Загалом у ніч проти 10 квітня росіяни запустили по Україні 17 ударних БпЛА типу Shahed-131/136, дві крилаті ракети "Іскандер-К" та одну балістичну ракету "Іскандер-М" з окупованого Криму.
Також ми писали, що вибухи в Одесі звучали вчора, 9 квітня. У Повітряних Силах ЗСУ повідомляли, що на місто сунула керована авіаракета Х-59 "Ґедзь".
Додамо, що 8 квітня жителі Одеси також чули вибухи у місті. Моніторингові канали повідомляли, що сили ППО знищували ворожі розвідувальні дрони.
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