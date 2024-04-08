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В Одесі пролунав вибух — причини

8 квітня 2024 12:11
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі пролунав вибух — причини
Ворожий БпЛА у небі. Ілюстративне фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі зараз, 8 квітня, пролунав вибух. Моніторингові канали повідомляють, що сили ППО полюють на ворожі розвідувальні дрони.  

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE
 

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Наразі одесити повідомляють, що в небі є слід від збиття БпЛА. Офіційних коментарів наразі немає.  

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, що вночі в понеділок, 8 квітня, російські терористи вкотре спрямували декілька хвиль ударних БпЛА типу Shahed-131/136 по південних регіонах. В Одеському районі є влучання та руйнування.

Одеса
вибух
Новини Одеси
ППО
дрони

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