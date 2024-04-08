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В Одессе раздался взрыв — причины

8 апреля 2024 12:11
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе раздался взрыв — причины
Неприятель БпЛА в небе. Иллюстративное фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе сейчас, 8 апреля, раздался взрыв. Мониторинговые каналы сообщают, что силы ПВО охотятся на вражеские разведывательные дроны.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE .

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В настоящее время одесситы сообщают, что в небе есть след от ущерба БпЛА. Официальных комментариев пока нет.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, что ночью в понедельник, 8 апреля, российские террористы в очередной раз направили несколько ударных ударов БпЛА типа Shahed-131/136 по южным регионам. В Одесском районе есть попадание и разрушение.

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