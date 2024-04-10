В Одессе раздался взрыв
Сегодня утром, 10 апреля, в Одессе раздался громкий взрыв. Официально тревога в городе не объявлена.
Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE .
Спустя некоторое время горожане услышали второй взрыв. Мониторинговые каналы сообщают, что ведется работа сил ПВО по вражеским разведывательным дронам.
Атака по Одессе 10 апреля
Российские оккупанты в ночь на 10 апреля атаковали объекты критической и транспортно-логистической инфраструктуры Одессы. В результате вражеских обстрелов пострадали два человека.
Напомним, этой ночью Одессу охватила воздушная тревога. В городе раздавались мощные взрывы. Россия запустила крылатую ракету с территории временно оккупированного Крыма.
Всего в ночь на 10 апреля россияне запустили по Украине 17 ударных БпЛА типа Shahed-131/136, две крылатые ракеты "Искандер-К" и одну баллистическую ракету "Искандер-М" из оккупированного Крыма.
Также мы писали, что взрывы в Одессе звучали 9 апреля. В Воздушных Силах ВСУ сообщали, что на город двинулась управляемая авиаракета Х-59 "Гедзь".
Добавим, что 8 апреля жители Одессы слышали взрывы в городе. Мониторинговые каналы сообщали, что силы ПВО уничтожали вражеские разведывательные дроны.
Читайте Новини.LIVE!