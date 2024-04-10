В Одессе раздался взрыв

Дым от взрыва. Иллюстративное фото: скриншот

Сегодня утром, 10 апреля, в Одессе раздался громкий взрыв. Официально тревога в городе не объявлена.



Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE .

Сообщение о взрыве. Фото: скриншот

Спустя некоторое время горожане услышали второй взрыв. Мониторинговые каналы сообщают, что ведется работа сил ПВО по вражеским разведывательным дронам.

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Сообщение о втором взрыве. Фото: скриншот

Атака по Одессе 10 апреля

Российские оккупанты в ночь на 10 апреля атаковали объекты критической и транспортно-логистической инфраструктуры Одессы. В результате вражеских обстрелов пострадали два человека.

Напомним, этой ночью Одессу охватила воздушная тревога. В городе раздавались мощные взрывы. Россия запустила крылатую ракету с территории временно оккупированного Крыма.

Всего в ночь на 10 апреля россияне запустили по Украине 17 ударных БпЛА типа Shahed-131/136, две крылатые ракеты "Искандер-К" и одну баллистическую ракету "Искандер-М" из оккупированного Крыма.



Также мы писали, что взрывы в Одессе звучали 9 апреля. В Воздушных Силах ВСУ сообщали, что на город двинулась управляемая авиаракета Х-59 "Гедзь".



Добавим, что 8 апреля жители Одессы слышали взрывы в городе. Мониторинговые каналы сообщали, что силы ПВО уничтожали вражеские разведывательные дроны.