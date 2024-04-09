В Одесі пролунав вибух — на регіон летіла ворожа ракета
9 квітня 2024 19:56
Важкий винищувач Су-35 пускає ракету Х-59. Фото: скриншот
В Одесі пролунав гучний вибух. Повідомляється, що на місто сунула керована авіаракета Х-59 "Ґедзь".
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
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Незадовго до цього ПС ЗСУ повідомляли про активність важких винищувачів ПКС РФ Су-34 та Су-35 в Чорноморській акваторії.
Станом на зараз ракетна небезпека для міста й області скасована.
Нагадаємо, сьогодні по обіді у Харкові пролунали гучні вибухи через пуск по регіону керованих авіаційних бомб КАБ-1500.
Гучно було й у Запоріжжі вранці 9 квітня: регіону загрожували російські балістичні ракети.
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