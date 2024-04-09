В Одесі пролунав вибух — на регіон летіла ворожа ракета

Важкий винищувач Су-35 пускає ракету Х-59. Фото: скриншот

В Одесі пролунав гучний вибух. Повідомляється, що на місто сунула керована авіаракета Х-59 "Ґедзь".

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

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Скриншот допису ПС ЗСУ

Незадовго до цього ПС ЗСУ повідомляли про активність важких винищувачів ПКС РФ Су-34 та Су-35 в Чорноморській акваторії.

Скриншот допису ПС ЗСУ

Станом на зараз ракетна небезпека для міста й області скасована.

Нагадаємо, сьогодні по обіді у Харкові пролунали гучні вибухи через пуск по регіону керованих авіаційних бомб КАБ-1500.

Гучно було й у Запоріжжі вранці 9 квітня: регіону загрожували російські балістичні ракети.