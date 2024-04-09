Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі пролунав вибух — на регіон летіла ворожа ракета arrow

В Одесі пролунав вибух — на регіон летіла ворожа ракета

9 квітня 2024 19:56
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Одесі пролунав вибух — на регіон летіла ворожа ракета
Важкий винищувач Су-35 пускає ракету Х-59. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Одесі пролунав гучний вибух. Повідомляється,  що на місто сунула керована авіаракета Х-59 "Ґедзь".

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Читайте також:

Вибухи в Одесі

В Одесі пролунав вибух — на регіон летіла ворожа ракета
Скриншот допису ПС ЗСУ

Незадовго до цього ПС ЗСУ повідомляли про активність важких винищувачів ПКС РФ Су-34 та Су-35 в Чорноморській акваторії.

В Одесі пролунав вибух — на регіон летіла ворожа ракета
Скриншот допису ПС ЗСУ

Станом на зараз ракетна небезпека для міста й області скасована. 

Нагадаємо, сьогодні по обіді у Харкові пролунали гучні вибухи через пуск по регіону керованих авіаційних бомб КАБ-1500.

Гучно було й у Запоріжжі вранці 9 квітня: регіону загрожували російські балістичні ракети.

Одеса
вибух
Україна
ракета
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку