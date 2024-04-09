В Одессе раздался взрыв — на регион летела вражеская ракета
9 апреля 2024 19:56
Тяжелый истребитель Су-35 пускает ракету Х-59. Фото: скриншот
В Одессе раздался громкий взрыв. Сообщается, что на город двинулась управляемая авиаракета Х-59 "Овод".
Об этом информируют Воздушные силы ВСУ.
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Незадолго до этого ВС ВСУ сообщали об активности тяжелых истребителей ВКС РФ Су-34 и Су-35 в Черноморской акватории.
По сообщению на сейчас ракетная опасность для города и области отменена.
Напомним, сегодня после обеда в Харькове раздались громкие взрывы из-за пуска по региону управляемых авиационных бомб КАБ-1500.
Громко было и в Запорожье утром 9 апреля: региону угрожали российские баллистические ракеты.
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