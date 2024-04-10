Дефицита с "Калибрами" нет, но есть другие проблемы — Плетенчук рассказал о проблемах армии врага

Дмитрий Плетенчук, Представитель ВМС ВС Украины. Фото: Новини.LIVE

Россияне в течение длительного срока не используют ракеты типа "Калибр" при нанесении ударов по территории Украины. Однако есть вероятность, что у врага есть эти ракеты на вооружении, но они не могут использоваться из-за логистических проблем.

Об этом в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE сообщил Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.



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Перерыв в запуске "Калибров"

Дмитрий Плетенчук отметил, что враг применил ракеты "Калибр" после уничтожения БДК "Цезарь Куников", а также выпустили их недавно с подводного носителя. По его словам, такой перерыв в использовании "Калибров" может быть связан с проблемами в логистике.

"Это связано с логистическими проблемами и проблемами загрузки этих "Калибров". Это как раз та оставшаяся в Крыму военная логистика. И этот вопрос вызывает удивление, ведь они до сих пор его не решили", — отметил военный.

Он добавил, что вражеские корабли долгое время находятся в порту Новороссийска, ведь перебазироваться в Севастополь для них может быть опасным маневром.

"В Севастополь им ходить рискованно, поэтому, независимо от того, как будут развиваться события, мы будем обезопасены от угрозы применения "Калибров", — прокомментировал Дмитрий Плетенчук.

Хватает ли врагу "Калибров"

Спикер ВМС ВСУ отметил, что информация о дефиците ракет "Калибр" у россиян требует подтверждения. Ведь военно-промышленный комплекс России не прекращал работать, так что есть вероятность накопления таких ракет в армии террористов.

"Такую информацию надо верифицировать в Главном управлении разведки. В большинстве своем на протяжении всего периода российские ВПК продолжали свою работу и, конечно, происходило накопление этих ракет. Однако впоследствии мы увидим, как оно будет на практике", — сказал военный.

Также Дмитрий Плетенчук предостерег, что то, что враг не выходит на дежурство в Черное море, не означает, что можно пренебрегать сигналом воздушной тревоги.



"По состоянию на данный момент мы фактически не наблюдаем кораблей в Черном море и ракетоносителей так же. Однако не следует игнорировать тревогу, они все не случайны", — добавил он.



Ранее мы сообщали, что за последние два года полномасштабного вторжения украинские военные добились значительного прогресса в противодействии ракетам "Калибр". Но степень угрозы от этого вооружения все равно остается достаточно высокой.