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Загроза Калібрів постійно на високому рівні, — ВМС України

6 квітня 2024 16:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Загроза Калібрів постійно на високому рівні, — ВМС України
Запуск ракети з корабля. Фото: РосЗМІ.
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

За останні два роки повномасштабного вторгнення українські військові досягли значного прогресу у протидії ракетам "Калібр". Та ступінь загрози від цього озброєння все одно залишається досить високий. 

Про це в етері телеканалу Еспресо TV розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук

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"Сьогодні ми маємо краще розуміння та підготовку щодо ракет "Калібр", їх характеристик та методів протистояння. Це дозволяє нам ефективно реагувати на потенційні загрози спільно з іншими складовими Збройних сил України", — сказав військовий.

За його словами, рівень загрози від ракетоносіїв у морі майже завжди залишається стійким на одному рівні. І на такі небезпеки потрібно реагувати оперативно. 

"Наявність носіїв вказує, що може бути атака в принципі. Адже росіяни можуть запускати "Калібри" з будь-якої частини Чорного моря", — сказав Дмитро Плетенчук. 

Нагадаємо, цієї ночі, 6 квітня російські загарбники атакували Україну, застосувавши ракети у тому числі й типу "Калібр" і дрони. Силам протиповітряної оборони вдалося збити три крилаті ракети та 28 ударних безпілотників.

Також ми повідомляли, що через обстріл у Шевченківському районі Харкова загинуло шість людей, а ще 10 постраждали. Пошкоджені будівлі на території житлової забудови.

Додамо, що сьогодні в Одесі уже декілька раз пролунали потужні вибухи. Ворог запускає розвіддрони та намагається атакувати регіон ракетами. 

Одеса
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Новини Одеси
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