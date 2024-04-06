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В Одесі пролунав вибух — що трапилось

6 квітня 2024 11:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі пролунав вибух — що трапилось
Збиття дрона. Фото: ілюстративне. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі сьогодні, 6 квітня, пролунав потужний вибух. Повідомляється, що над морем збили розвідувальний ворожий дрон.

 Про це пишуть місцеві моніторингові канали.

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В Одесі пролунав вибух — що трапилось - фото 1
Повідомлення про збиття дрону. Фото: скриншот

Вибух в Одесі

Місцеві ЗМІ повідомляють, що вибух пролунав без оголошення повітряної тривоги. 

"В Одесі пролунали вибухи! Офіційно тривога не оголошена. Моніторингові канали повідомляють про роботу по розвідувальним дронам", — йдеться у повідомленні.

В Одесі пролунав вибух — що трапилось - фото 2
Повідомлення про вибух. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, цієї ночі, російські окупанти завдали масованої атаки на територію України за допомогою ударних дронів та крилатих ракет. Одну з них знищили морські прикордонники над Одеською областю. 

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