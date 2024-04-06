В Одессе раздался взрыв — что случилось
В Одессе, сегодня, 6 апреля, раздался мощный взрыв. Сообщается, что над морем сбили разведывательный вражеский дрон.
Об этом пишут местные мониторинговые каналы.
Взрыв в Одессе
Местные СМИ сообщают, что взрыв прогремел без объявления воздушной тревоги.
"В Одессе раздались взрывы! Официально тревога не объявлена. Мониторинговые каналы сообщают о работе по разведывательным дронам", — говорится в сообщении.
Бомбоубежища в Одессе
Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.
Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.
Напомним, этой ночью, российские оккупанты нанесли массированную атаку на территорию Украины с помощью ударных дронов и крылатых ракет. Одна из них была уничтожена морскими пограничниками над Одесской областью.
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