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Росія вночі атакувала Одещину крилатою ракетою — деталі

6 квітня 2024 10:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Росія вночі атакувала Одещину крилатою ракетою — деталі
Збиття ракети. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Цієї ночі, російські окупанти нанесли масовану атаку на територію України за допомогою ударних дронів та крилатих ракет. Одну з них знищили морські прикордонники над Одеською областю. 

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України

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За інформацією відомства керовану авіаційну ракету виявили та знищили прикордонники Морської охорони.  В результаті влучної стрільби її було уражено над морем, уламки упали у воду. 

Масована атака на Україну

У ніч проти 6 квітня росіяни вкотре вчинили масовий терор українських міст. Так починаючи з вечора п’ятниці, загарбники запустили по Україні ударні безпілотники типу "Shahed-131/136", а пізніше після опівночі терористи спрямували ще й крилаті ракети різних типів:

  • три зенітні керовані ракети С-300;
  • дві крилаті ракети Х-101/Х-555;
  • одна крилата ракетою "Калібр" з акваторії Чорного моря. 

Силами оборони України було збито дві крилаті ракети Х-101/Х-555, крилату ракету "Калібр" та 28 шахедів.

Нагадаємо, що близько 05:10 лунали вибухи в Київській області внаслідок атаки ударних дронів на регіон. В Київській ОВА прокоментували обстріл.

Також ми повідомляли, що через обстріл у Шевченківському районі Харкова загинуло шість людей, а ще 10 постраждали. Пошкоджені будівлі на території житлової забудови.

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