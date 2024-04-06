Росія вночі атакувала Одещину крилатою ракетою — деталі

Збиття ракети. Фото: скриншот

Цієї ночі, російські окупанти нанесли масовану атаку на територію України за допомогою ударних дронів та крилатих ракет. Одну з них знищили морські прикордонники над Одеською областю.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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За інформацією відомства керовану авіаційну ракету виявили та знищили прикордонники Морської охорони. В результаті влучної стрільби її було уражено над морем, уламки упали у воду.

Масована атака на Україну

У ніч проти 6 квітня росіяни вкотре вчинили масовий терор українських міст. Так починаючи з вечора п’ятниці, загарбники запустили по Україні ударні безпілотники типу "Shahed-131/136", а пізніше після опівночі терористи спрямували ще й крилаті ракети різних типів:

три зенітні керовані ракети С-300;

дві крилаті ракети Х-101/Х-555;

одна крилата ракетою "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Силами оборони України було збито дві крилаті ракети Х-101/Х-555, крилату ракету "Калібр" та 28 шахедів.

Нагадаємо, що близько 05:10 лунали вибухи в Київській області внаслідок атаки ударних дронів на регіон. В Київській ОВА прокоментували обстріл.

Також ми повідомляли, що через обстріл у Шевченківському районі Харкова загинуло шість людей, а ще 10 постраждали. Пошкоджені будівлі на території житлової забудови.