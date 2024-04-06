Россия ночью атаковала Одесчину крылатой ракетой — подробности

Сбивание ракеты. Фото: скриншот

Этой ночью российские оккупанты нанесли массированную атаку на территорию Украины с помощью ударных дронов и крылатых ракет. Одна из них была уничтожена морскими пограничниками над Одесской областью.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Атака Одесской области

По информации ведомства, управляемую авиационную ракету обнаружили и уничтожили пограничники Морской охраны. В результате точной стрельбы она была поражена над морем, обломки упали в воду.

Массированная атака на Украину

В ночь на 6 апреля россияне в очередной раз совершили массовый террор украинских городов. Так начиная с вечера пятницы, захватчики запустили по Украине ударные беспилотники типа "Shahed-131/136", а позже после полуночи террористы направили еще и крылатые ракеты разных типов:

три зенитных управляемых ракеты С-300;

две крылатые ракеты Х-101/Х-555;

одна крылатая ракетой "Калибр" из акватории Черного моря.

Силами обороны Украины были сбиты две крылатые ракеты Х-101/Х-555, крылатая ракета "Калибр" и 28 шахедов.

Напомним, что около 05:10 раздавались взрывы в Киевской области в результате атаки ударных дронов на регион. В Киевской ОВО прокомментировали обстрел.

Также мы сообщали, что из-за обстрела в Шевченковском районе Харькова погибли шесть человек, а еще 10 пострадали. Повреждены строения на территории жилой застройки.