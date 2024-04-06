Россия ночью атаковала Одесчину крылатой ракетой — подробности
Этой ночью российские оккупанты нанесли массированную атаку на территорию Украины с помощью ударных дронов и крылатых ракет. Одна из них была уничтожена морскими пограничниками над Одесской областью.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Атака Одесской области
По информации ведомства, управляемую авиационную ракету обнаружили и уничтожили пограничники Морской охраны. В результате точной стрельбы она была поражена над морем, обломки упали в воду.
Массированная атака на Украину
В ночь на 6 апреля россияне в очередной раз совершили массовый террор украинских городов. Так начиная с вечера пятницы, захватчики запустили по Украине ударные беспилотники типа "Shahed-131/136", а позже после полуночи террористы направили еще и крылатые ракеты разных типов:
- три зенитных управляемых ракеты С-300;
- две крылатые ракеты Х-101/Х-555;
- одна крылатая ракетой "Калибр" из акватории Черного моря.
Силами обороны Украины были сбиты две крылатые ракеты Х-101/Х-555, крылатая ракета "Калибр" и 28 шахедов.
Напомним, что около 05:10 раздавались взрывы в Киевской области в результате атаки ударных дронов на регион. В Киевской ОВО прокомментировали обстрел.
Также мы сообщали, что из-за обстрела в Шевченковском районе Харькова погибли шесть человек, а еще 10 пострадали. Повреждены строения на территории жилой застройки.
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