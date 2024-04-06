Угроза Калибров постоянно на высоком уровне, — ВМС Украины

Запуск ракеты с корабля. Фото: РосСМИ.

За последние два года полномасштабного вторжения украинские военные добились значительного прогресса в противодействии ракетам "Калибр". Но степень угрозы от этого вооружения все равно остается достаточно высокой.

Об этом в эфире телеканала Эспрессо TV рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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"Сегодня мы имеем лучшее понимание и подготовку ракет "Калибр", их характеристик и методов противостояния. Это позволяет нам эффективно реагировать на потенциальные угрозы совместно с другими составляющими Вооруженных сил Украины", — сказал военный.

По его словам, уровень угрозы ракетоносителей в море почти всегда остается устойчивым на одном уровне. И на подобные опасности нужно реагировать оперативно.

"Наличие носителей указывает, что может быть атака в принципе. Ведь россияне могут запускать "Калибры" из любой части Черного моря", — сказал Дмитрий Плетенчук.

Напомним, этой ночью, 6 апреля, российские захватчики атаковали Украину, применив ракеты, в том числе и типа "Калибр" и дроны. Силам противовоздушной обороны удалось сбить три крылатых ракеты и 28 ударных беспилотников.

Также мы сообщали, что из-за обстрела в Шевченковском районе Харькова погибли шесть человек, а еще 10 пострадали. Повреждены строения на территории жилой застройки.

Добавим, что сегодня в Одессе уже несколько раз раздавались мощные взрывы. Враг запускает разведдроны и пытается атаковать регион ракетами.