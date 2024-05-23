Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Маневри російських кораблів у морях — яка загроза для Одещини arrow

Маневри російських кораблів у морях — яка загроза для Одещини

23 травня 2024 09:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Маневри російських кораблів у морях — яка загроза для Одещини
Ворожі кораблі в акваторії моря на чергуванні. Ілюстративне фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Ворог продовжує маневрувати в акваторіях морів. Станом на сьогодні, 23 травня, у Чорному морі залишається флот росіян, однак споряджені ракетоносії окупанти тримають у Середземному. Тому загроза обстрілів залишається високою, адже запускати "Калібри" ворог може навіть зі своїх військових портів.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

Читайте також:

Скільки кораблів загрожують 

  • У Чорному морі — 2 ворожі кораблі;
  • в Азовському морі — відсутні кораблі росіян;
  • у Середземному морі — 1 носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.
     

Рух морем продовжується 

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку прохід здійснили:

  • до Азовського моря — 10 суден; з них 4 прямували до протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 7 суден, з них 3 продовжило рух у напрямку Босфору.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові. 

Ворожий флот і зміна тактики обстрілів

Нагадаємо, російські загарбники змінили тактику обстрілів півдня України, переходячи від використання крилатих ракет морського базування до застосування балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму. 

Також ми писали, що втрати Чорноморського флоту РФ значні та можливості для нарощування кількості бойових кораблів у ворога обмежені. 

Так, російський корабель "Циклон", який був уражений Силами оборони 19 травня у тимчасово окупованому Криму, був новим і ще не встиг випустити жодної ракети. Решта кораблів проєкту 22800 також були виведені з ладу або залишили акваторію Чорного моря.

Одеса
російські війська
ВМС
Чорне море
Одеська область
Азовське море
Новини Одеси
флот
загроза кораблів
ракетоносій

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

9 травня 2024

22:10 Стало відомо, яка пісня Євробачення встановила рекорд в Spotify

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ