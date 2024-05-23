Маневри російських кораблів у морях — яка загроза для Одещини

Ворожі кораблі в акваторії моря на чергуванні. Ілюстративне фото: росЗМІ

Ворог продовжує маневрувати в акваторіях морів. Станом на сьогодні, 23 травня, у Чорному морі залишається флот росіян, однак споряджені ракетоносії окупанти тримають у Середземному. Тому загроза обстрілів залишається високою, адже запускати "Калібри" ворог може навіть зі своїх військових портів.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі — 2 ворожі кораблі;

в Азовському морі — відсутні кораблі росіян;

у Середземному морі — 1 носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.



Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку прохід здійснили:

до Азовського моря — 10 суден; з них 4 прямували до протоки Босфор;

до Чорного моря — 7 суден, з них 3 продовжило рух у напрямку Босфору.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові.

Ворожий флот і зміна тактики обстрілів

Нагадаємо, російські загарбники змінили тактику обстрілів півдня України, переходячи від використання крилатих ракет морського базування до застосування балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму.

Також ми писали, що втрати Чорноморського флоту РФ значні та можливості для нарощування кількості бойових кораблів у ворога обмежені.



Так, російський корабель "Циклон", який був уражений Силами оборони 19 травня у тимчасово окупованому Криму, був новим і ще не встиг випустити жодної ракети. Решта кораблів проєкту 22800 також були виведені з ладу або залишили акваторію Чорного моря.