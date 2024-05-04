Замість Калібрів тепер балістика — Плетенчук розповів про нову тактику росіян

Ракетний комплекс "Іскандер-М". Фото: РосЗМІ

Російські загарбники змінили тактику обстрілів півдня України. Вона полягає у застосуванні балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму замість крилатих ракет морського базування.

Про це в етері телемарафону "Ми — Україна" повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук.

Читайте також:

Калібри неефективні

За його словами, російські окупанти оцінили низьку ефективність застосування ракет морського базування. Адже під час останньої атаки, коли Росія застосувала ракети "Калібр", більшість ракет було знищено.

"Більшість ракет, 5 з 6, було знищено. Тому ворог чудово розуміє малоефективність застосування морських носіїв. В першу чергу через те, що складно вийти в море. Хоче це не є нездійсненним, підводні човни можуть виходити в море, це факт", — пояснив військовий.

Він також повідомив, що наразі в акваторії Азово-Чорноморського регіону немає не тільки ракетоносіїв, а взагалі російських кораблів.

"Коли ворог виводить носії, ми завжди це знаємо і попереджаємо. Тому час на реакцію завжди є", — сказав речник.

Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук. Фото: скриншот

"Іскандери" замість "Калібрів"

Окрім цього, Дмитро Плетенчук зазначив, що російські військові обрали тактику застосування балістичних ракет типу "Іскандер" з Криму. Вони є більш небезпечними за "Калібри" через свою швидкість та мобільність.

"В першу чергу, це ракети "Іскандер-М". Це мобільна платформа, час на розгортання у неї невеликий. Швидкість і час на реакцію менший. Зараз небезпека полягає саме у застосуванні ракетного озброєння з Криму", — сказав він.

Нагадаємо, що у ніч проти 2 травня Росія спрямувала на Одесу саме дві балістичні ракети типу "Іскандер-М". Ударом пошкоджено складські приміщення "Нової пошти" та цивільну інфраструктуру, також є постраждалі серед цивільного населення.