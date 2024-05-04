Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Замість Калібрів тепер балістика — Плетенчук розповів про нову тактику росіян arrow

Замість Калібрів тепер балістика — Плетенчук розповів про нову тактику росіян

4 травня 2024 11:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Замість Калібрів тепер балістика — Плетенчук розповів про нову тактику росіян
Ракетний комплекс "Іскандер-М". Фото: РосЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Російські загарбники змінили тактику обстрілів півдня України. Вона полягає у застосуванні балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму замість крилатих ракет морського базування.

Про це в етері телемарафону "Ми — Україна" повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук

Читайте також:

Калібри неефективні

За його словами, російські окупанти оцінили низьку ефективність застосування ракет морського базування. Адже під час останньої атаки, коли Росія застосувала ракети "Калібр", більшість ракет було знищено. 

"Більшість ракет, 5 з 6, було знищено. Тому ворог чудово розуміє малоефективність застосування морських носіїв. В першу чергу через те, що складно вийти в море. Хоче це не є нездійсненним, підводні човни можуть виходити в море, це факт", — пояснив військовий.

Він також повідомив, що наразі в акваторії Азово-Чорноморського регіону немає не тільки ракетоносіїв, а взагалі російських кораблів.

"Коли ворог виводить носії, ми завжди це знаємо і попереджаємо. Тому час на реакцію завжди є", — сказав речник.

Замість Калібрів тепер балістика — Плетенчук розповів про нову тактику росіян - фото 1
Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук. Фото: скриншот

"Іскандери" замість "Калібрів"

Окрім цього, Дмитро Плетенчук зазначив, що російські військові обрали тактику застосування балістичних ракет типу "Іскандер" з Криму. Вони є більш небезпечними за "Калібри" через свою швидкість та мобільність.

"В першу чергу, це ракети "Іскандер-М". Це мобільна платформа, час на розгортання у неї невеликий. Швидкість і час на реакцію менший. Зараз небезпека полягає саме у застосуванні ракетного озброєння з Криму", — сказав він.

Нагадаємо, що у ніч проти 2 травня Росія спрямувала на Одесу саме дві балістичні ракети типу "Іскандер-М". Ударом пошкоджено складські приміщення "Нової пошти" та цивільну інфраструктуру, також є постраждалі серед цивільного населення.

Одеса
Крим
Чорне море
Одеська область
обстріли
Одеська ОДА
Новини Одеси
Дмитро Плетенчук

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

25 квітня 2024

15:54 Стало відомо, як каратимуть чоловіків, які не зʼявляться в ТЦК протягом 60 днів

20:39 Українці можуть піти з польського ринку праці — хто їх може замінити