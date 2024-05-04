Замість Калібрів тепер балістика — Плетенчук розповів про нову тактику росіян
Російські загарбники змінили тактику обстрілів півдня України. Вона полягає у застосуванні балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму замість крилатих ракет морського базування.
Про це в етері телемарафону "Ми — Україна" повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук.
Калібри неефективні
За його словами, російські окупанти оцінили низьку ефективність застосування ракет морського базування. Адже під час останньої атаки, коли Росія застосувала ракети "Калібр", більшість ракет було знищено.
"Більшість ракет, 5 з 6, було знищено. Тому ворог чудово розуміє малоефективність застосування морських носіїв. В першу чергу через те, що складно вийти в море. Хоче це не є нездійсненним, підводні човни можуть виходити в море, це факт", — пояснив військовий.
Він також повідомив, що наразі в акваторії Азово-Чорноморського регіону немає не тільки ракетоносіїв, а взагалі російських кораблів.
"Коли ворог виводить носії, ми завжди це знаємо і попереджаємо. Тому час на реакцію завжди є", — сказав речник.
"Іскандери" замість "Калібрів"
Окрім цього, Дмитро Плетенчук зазначив, що російські військові обрали тактику застосування балістичних ракет типу "Іскандер" з Криму. Вони є більш небезпечними за "Калібри" через свою швидкість та мобільність.
"В першу чергу, це ракети "Іскандер-М". Це мобільна платформа, час на розгортання у неї невеликий. Швидкість і час на реакцію менший. Зараз небезпека полягає саме у застосуванні ракетного озброєння з Криму", — сказав він.
Нагадаємо, що у ніч проти 2 травня Росія спрямувала на Одесу саме дві балістичні ракети типу "Іскандер-М". Ударом пошкоджено складські приміщення "Нової пошти" та цивільну інфраструктуру, також є постраждалі серед цивільного населення.
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