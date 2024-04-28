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Російські війська почали використовувати нові безпілотники — що відомо

28 квітня 2024 13:55
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Російські війська почали використовувати нові безпілотники — що відомо
Розвідувальний БпЛА росіян. Фото ілюстративне: РосЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Уночі російські окупанти застосували нові безпілотники невстановленого типу для атаки на Україну. Наразі відомо, що ці БпЛА належать до категорії розвідувальних.

Про це в етері телемарафону "Ми — Україна" повідомив речник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук

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Дрони невстановленого типу 

За словами військового, ці дрони шукають об'єкти для можливих атак. Плетенчук наголосив, що українські сили оборони регулярно збивають подібні безпілотники, що свідчить про постійну бойову готовність та ефективність захисту.

"Насправді у нас тут працюють різноманітні типи дронів. Це зазвичай "Орлан-10", це дрони Zala, це дрони SuperCam. Набагато рідше можна побачити "Форпост" або Mohajer-6 іранського виробництва", — зазначив Плетенчук.

Він також додав, що Mohajer-6 здебільшого працює над акваторією Чорного моря. А навколо тимчасово окупованого нашого Криму патрулює пілотована авіація. 

"Це літаки "Бе", літаки "Ани" і постійно в небі присутні "Сушки" і МіГи, які ведуть розвідку та можуть завдавати вогневе ураження", — сказав речник.

Атака на Україну 28 квітня: що відомо

Нагадаємо, російські війська в ніч на неділю, 28 квітня, атакували безпілотниками та ракетою Україну. Під час повітряного бою силам ППО вдалося збити всі ворожі цілі. Проте під час обстрілу постраждала будівля готелю у Миколаєву, виникла пожежа — її оперативно ліквідували. В іншому готелі поруч внаслідок атаки вибило вікна, пошкоджено автомобілі. 

Крім того, через російський удар пошкоджено об‘єкт теплогенеруючої інфраструктури, наслідки уточнюються. Відомо, що постраждалих немає.

Також ми повідомляли, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу противника. А підрозділи ракетних військ завдали ураження по одному пункту управління та двох радіолокаційних станціях ворога.

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