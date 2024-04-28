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Российские войска начали использовать новые беспилотники — что известно

28 апреля 2024 13:55
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Российские войска начали использовать новые беспилотники — что известно
Разведывательный БПЛА россиян. Фото иллюстративное: РосСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Ночью российские оккупанты применили новые беспилотники неустановленного типа для атаки на Украину. Известно, что эти БПЛА относятся к категории разведывательных.

Об этом в эфире телемарафона "Мы — Украина" сообщил представитель Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук.

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Дроны неустановленного типа

По словам военного, эти дроны ищут объекты для возможных атак. Плетенчук подчеркнул, что украинские силы обороны регулярно сбивают подобные беспилотники, что свидетельствует о постоянной боевой готовности и эффективности защиты.

"На самом деле у нас здесь работают разнообразные типы дронов. Это обычно "Орлан-10", это дроны Zala, это дроны SuperCam. Гораздо реже можно увидеть "Форпост" или Mohajer-6 иранского производства", — отметил Плетенчук.

Он также добавил, что Mohajer-6 в основном работает над акваторией Черного моря. А вокруг временно оккупированного Крыма патрулирует пилотируемая авиация.

"Это самолеты "Бе", самолеты "Аны" и постоянно в небе присутствуют "Сушки" и МиГи, которые ведут разведку и могут наносить огненное поражение", — сказал спикер.

Атака на Украину 28 апреля: что известно

Напомним, российские войска в ночь на воскресенье, 28 апреля, атаковали беспилотниками и ракетой Украину. Во время воздушного боя силам ПВО удалось сбить все вражеские цели. Однако при обстреле пострадало здание гостиницы в Николаеве, возник пожар — его оперативно ликвидировали. В другом отеле рядом в результате атаки выбило окна, повреждены автомобили.

Кроме того, из-за российского удара поврежден объект теплогенерирующей инфраструктуры, последствия уточняются. Известно, что пострадавших нет.

Также мы сообщали, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 16 районам сосредоточения личного состава противника. А подразделения ракетных войск нанесли поражение по одному пункту управления и двум радиолокационным станциям врага.

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