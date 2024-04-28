Росіяни бояться виводити надводні кораблі в Чорне море — чому

Військовослужбовець оберігає рух вантажного судна в Чорному морі.Фото: REUTERS/Thomas Peter

Українські морські дрони викликали такий ступінь тривоги серед російських військових, що вони бояться виводити надводні кораблі в море. Останнім часом загарбники використовують тільки альтернативні засоби — субмарини.

Про це в етері телемарафону "Ми — Україна" заявив експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко.

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"Ми побачили, що тактика використання дронів з боку ЗСУ постійно вдосконалюється, як і самі дрони. Зрештою, росіяни зрозуміли, що ризик для їх надводних кораблів надто великий", — зазначив експерт.

Тарас Жовтенко також каже, що підводні човни виявляти й знищувати важко, але торік військовим ЗСУ це вдалося.

"Підводні човни наразі є єдиним носієм, який не можемо гарантовано знищити. Ну, один з цих підводних човнів попався під український Storm Shadow та був успішно відмінусований в сухому доці", — зауважив військовий.

Він також повідомив, що у росіян залишилося ще дві субмарини на ходу. Кожна з них має залп по чотири крилаті ракети. Та сили ЗСУ працюють над розв’язанням цієї проблеми, і наразі йде випробування нового безпілотника.

"Збройні сили України спільно зі Службою безпеки України тестують новий підводний безпілотник з чудовою назвою Марічка. Його показували навіть. Але поки що ми не розкриваємо до кінця всіх своїх спроможностей — хай це буде для росіян сюрпризом", — додав Тарас Жовтенко.

Нагадаємо, станом на сьогодні, 28 квітня, ворог вивів на чергування у Середземне море споряджений ракетоносій. Інші кораблі окупанти продовжують тримати у пунктах базування. Проте загроза обстрілів залишається високою, адже росіяни можуть запускати "Калібри" навіть зі своїх військових портів.

Також ми повідомляли, що минулої ночі російські загарбники завдали чергового масованого ракетного удару по території України. В атаці ворог застосував ракети типу "Калібр", які випустили з акваторії Чорного моря.