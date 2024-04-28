Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Росіяни бояться виводити надводні кораблі в Чорне море — чому arrow

Росіяни бояться виводити надводні кораблі в Чорне море — чому

28 квітня 2024 11:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Росіяни бояться виводити надводні кораблі в Чорне море — чому
Військовослужбовець оберігає рух вантажного судна в Чорному морі.Фото: REUTERS/Thomas Peter
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Українські морські дрони викликали такий ступінь тривоги серед російських військових, що вони бояться виводити надводні кораблі в море. Останнім часом загарбники використовують тільки альтернативні засоби — субмарини. 

Про це в етері телемарафону "Ми — Україна" заявив експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко.

Читайте також:

"Ми побачили, що тактика використання дронів з боку ЗСУ постійно вдосконалюється, як і самі дрони. Зрештою, росіяни зрозуміли, що ризик для їх надводних кораблів надто великий", — зазначив експерт. 

Тарас Жовтенко також каже, що підводні човни виявляти й знищувати важко, але торік військовим ЗСУ це вдалося. 

"Підводні човни наразі є єдиним носієм, який не можемо гарантовано знищити. Ну, один з цих підводних човнів попався під український Storm Shadow та був успішно відмінусований в сухому доці", — зауважив військовий.  

Він також повідомив, що у росіян залишилося ще дві субмарини на ходу. Кожна з них має залп по чотири крилаті ракети. Та сили ЗСУ працюють над розв’язанням цієї проблеми, і наразі йде випробування нового безпілотника. 

"Збройні сили України спільно зі Службою безпеки України тестують новий підводний безпілотник з чудовою назвою Марічка. Його показували навіть. Але поки що ми не розкриваємо до кінця всіх своїх спроможностей — хай це буде для росіян сюрпризом", — додав Тарас Жовтенко.

Нагадаємо, станом на сьогодні, 28 квітня, ворог вивів на чергування у Середземне море споряджений ракетоносій. Інші кораблі окупанти продовжують тримати у пунктах базування. Проте загроза обстрілів залишається високою, адже росіяни можуть запускати "Калібри" навіть зі своїх військових портів. 

Також ми повідомляли, що минулої ночі російські загарбники завдали чергового масованого ракетного удару по території України. В атаці ворог застосував ракети типу "Калібр", які випустили з акваторії Чорного моря.

Одеса
Чорне море
корабель
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси
загроза кораблів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри