Россияне боятся выводить надводные корабли в Черное море — почему

Военнослужащий оберегает движение грузового судна в Черном море. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Украинские морские дроны вызвали такую степень тревоги среди российских военных, что они боятся выводить надводные корабли в море. В последнее время захватчики используют только альтернативные средства — субмарины.

Об этом в эфире телемарафона "Мы — Украина" заявил эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко.

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"Мы увидели, что тактика использования дронов со стороны ВСУ постоянно совершенствуется, как и сами дроны. В конце концов россияне поняли, что риск для их надводных кораблей слишком велик", — отметил эксперт.

Тарас Жовтенко также говорит, что подлодки обнаруживать и уничтожать трудно, но в прошлом году военным ВСУ это удалось.

"Подводные лодки являются единственным носителем, который не можем гарантированно уничтожить. Ну одна из этих подлодок попалась под украинский Storm Shadow и была успешно отменена в сухом доке", — отметил военный.

Он также сообщил, что у россиян осталось еще две субмарины на ходу. Каждая из них имеет залп по четыре крылатые ракеты. Но силы ВСУ работают над решением этой проблемы, и сейчас идет испытание нового беспилотника.

"Вооруженные силы Украины совместно со Службой безопасности Украины тестируют новый подводный беспилотник с замечательным названием Маричка. Его показывали даже. Но пока мы не раскрываем до конца всех своих возможностей, пусть это будет для россиян сюрпризом", — добавил Тарас Жовтенко.

Напомним, на сегодня, 28 апреля, враг вывел на дежурство в Средиземное море снаряженный ракетоноситель. Другие корабли оккупанты продолжают держать в пунктах базирования. Однако угроза обстрелов остается высокой, ведь россияне могут запускать "Калибры" даже из своих военных портов.

Также мы сообщали, минувшей ночью российские захватчики нанесли очередной массированный ракетный удар по территории Украины. В атаке враг применил ракеты типа "Калибр", выпущенные из акватории Черного моря.