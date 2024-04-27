Ворог застосував підводні ракетоносії в атаках на Україну втретє за пів року

Вихід ракети з підводного човна. Фото ілюстративне: РосЗМІ

Цієї ночі російські загарбники завдали чергового масованого ракетного удару по території України. В атаці ворог застосував ракети типу "Калібр", які випустили з акваторії Чорного моря.

Про це в етері телемарафону "Ми — Україна" повідомив речник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук.

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Використання ракетоносіїв

За його словами, Росія використовувала тільки підводні субмарини, оскільки виводити надводні ракетоносії вони бояться. За більш ніж пів року це третє їхнє застосування.

"Маючи такий потенціал у Чорному морі, який росіяни фактично не можуть використовувати, то в якийсь момент вони мають спробувати це зробити. Я попереджав, що це будуть підводні човни, бо виводити надводні кораблі наразі вони не наважуються. Але більш ніж за пів року це третє їх застосування", — пояснив він.

Ворог посилює захист кораблів

Окрім цього, за інформацією Дмитра Плетенчука, росіяни посилюють захист своїх кораблів після удару України по судну "Комуна" 21 квітня. Більш цінні одиниці вони передислоковують вглиб своєї території.

"Продовжують посилювати заходи на вході в гавані: це понтони, це інші заходи, зокрема патрулювання. Також ми бачимо збільшення кількості літакових вильотів. Вони використовують фактично весь парк — починаючи від літаків Су і МіГ і закінчуючи дронами всіх моделей", — сказав Дмитро Плетенчук.

Такі заходи, за словами речника Сил оборони півдня України, росіяни вживають, щоб контролювати прибережну смугу, акваторію Чорного моря та південь України.

Обстріл України

Нагадаємо, російські загарбники у ніч проти 27 квітня завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів. Загалом ворог випустив 34 ракети, з-поміж яких сили протиповітряної оборони збили 21.

Також ми писали, що росіяни атакували чотири теплоелектростанції ДТЕК. Внаслідок цього було серйозно пошкоджено обладнання, є постраждалі.

Додамо, що станом на сьогодні Росія тримає два ракетоносії з "Калібрами" на чергуванні в акваторії Чорного моря. Наразі загроза обстрілів у Одеському регіоні надзвичайно висока, оскільки крилаті ракети можуть бути використані для атак на різні об'єкти на узбережжі та в морі.