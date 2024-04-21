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Вибухів у окупантів буде більше — ВМС підтвердили ураження судна у Севастополі

21 квітня 2024 16:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Вибухів у окупантів буде більше — ВМС підтвердили ураження судна у Севастополі
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

ВМС України анонсували більше вибухів у тимчасово окупованому Криму на обʼєктах військової інфраструктури окупантів. Схожі інциденти, як сьогодні зранку будуть повторюватися й надалі.

Про це в етері телемарафону  розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук

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"Можу зазначити, що окупанти продовжують прикривати свої бойові одиниці суднами забезпечення зі складу чорноморського флоту – це в них така тактика", — зазначив військовий. 

Окрім цього він також підтвердив ураження російського рятувального судна. Воно розташовувалось у тимчасово окупованому Севастополі. 

"Підтверджуємо. Силами Військово-морських сил завдано удару. Успішна робота ВМС", — сказав Плетенчук. 

Вибухи в Севастополі: що сталося

Нагадаємо, у Севастополі вранці 21 квітня пролунали вибухи, окупанти заявляли про ракетну атаку. Наразі стало відомо, що в Сухарній бухті ймовірно було уражено рятувальне судно "Коммуна". 

Також ми писали, що кадри пожежі ймовірно на пошкодженому кораблі уже опублікували в мережі. Повідомляється, що містом помчали пожежні машини.

Що відомо про уражене судно в Криму

"Коммуна" — найстаріше судно ВМФ Росії та найстаріше у світі судно, що фактично знаходиться на озброєнні й виконує бойові завдання. Введено воно в експлуатацію у 1915 році. Це єдине у своєму роді рятувальне судно підводних човнів у росіян. 

Також ми писали, що станом на сьогодні, 21 квітня, ворог вивів на чергування у Середземне море три споряджені ракетоносії. Інші кораблі окупанти продовжують тримати у пунктах базування. Проте запускати "Калібри" вони можуть навіть звідти. 

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