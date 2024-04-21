Вибухів у окупантів буде більше — ВМС підтвердили ураження судна у Севастополі

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. Фото: скриншот

ВМС України анонсували більше вибухів у тимчасово окупованому Криму на обʼєктах військової інфраструктури окупантів. Схожі інциденти, як сьогодні зранку будуть повторюватися й надалі.

Про це в етері телемарафону розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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"Можу зазначити, що окупанти продовжують прикривати свої бойові одиниці суднами забезпечення зі складу чорноморського флоту – це в них така тактика", — зазначив військовий.

Окрім цього він також підтвердив ураження російського рятувального судна. Воно розташовувалось у тимчасово окупованому Севастополі.

"Підтверджуємо. Силами Військово-морських сил завдано удару. Успішна робота ВМС", — сказав Плетенчук.

Вибухи в Севастополі: що сталося

Нагадаємо, у Севастополі вранці 21 квітня пролунали вибухи, окупанти заявляли про ракетну атаку. Наразі стало відомо, що в Сухарній бухті ймовірно було уражено рятувальне судно "Коммуна".

Також ми писали, що кадри пожежі ймовірно на пошкодженому кораблі уже опублікували в мережі. Повідомляється, що містом помчали пожежні машини.

Що відомо про уражене судно в Криму

"Коммуна" — найстаріше судно ВМФ Росії та найстаріше у світі судно, що фактично знаходиться на озброєнні й виконує бойові завдання. Введено воно в експлуатацію у 1915 році. Це єдине у своєму роді рятувальне судно підводних човнів у росіян.

Також ми писали, що станом на сьогодні, 21 квітня, ворог вивів на чергування у Середземне море три споряджені ракетоносії. Інші кораблі окупанти продовжують тримати у пунктах базування. Проте запускати "Калібри" вони можуть навіть звідти.