Взрывов у оккупантов будет больше — ВМС подтвердили поражение судна в Севастополе

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук. Фото: скриншот

ВМС Украины анонсировали больше взрывов во временно оккупированном Крыму на объектах военной инфраструктуры оккупантов. Подобные инциденты, как сегодня утром будут повторяться и дальше.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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"Могу отметить, что оккупанты продолжают прикрывать свои боевые единицы судами обеспечения из состава черноморского флота — это у них такая тактика", — отметил военный.

Кроме этого он также подтвердил поражение российского спасательного судна. Оно располагалось во временно оккупированном Севастополе.

"Подтверждаем. Силами Военно-морских сил нанесен удар. Успешная работа ВМС", — сказал Плетенчук.

Взрывы в Севастополе: что произошло

Напомним, во временно оккупированном Севастополе утром 21 апреля раздались взрывы, оккупанты заявляли о ракетной атаке. В настоящее время стало известно, что в Сухарной бухте вероятно было поражено спасательное судно "Коммуна".

Также мы писали, что кадры пожара, вероятно, на поврежденном корабле уже опубликовали в сети. Сообщается, что по городу понеслись пожарные машины.

Что известно о пораженном судне в Крыму

"Коммуна" — старейшее судно ВМФ России и старейшее в мире судно, фактически находящееся на вооружении и выполняющее боевые задания. Введено оно в эксплуатацию в 1915 году. Это единственное в своем роде спасательное судно подлодок у россиян.

Также мы писали, что на сегодня, 21 апреля, враг вывел на дежурство в Средиземное море три снаряженных ракетоносителя. Другие корабли оккупанты продолжают держать в пунктах базирования. Однако запускать "Калибры" они могут даже оттуда.