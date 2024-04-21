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Три ворожі ракетоносії на чергуванні — де найбільша загроза від російського флоту

21 квітня 2024 09:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Три ворожі ракетоносії на чергуванні — де найбільша загроза від російського флоту
Російський корабель на рейді. Фото ілюстративне: РосЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Станом на сьогодні, 21 квітня, ворог вивів на чергування у Середземне море три споряджені ракетоносії. Інші кораблі окупанти продовжують тримати у пунктах базування. Проте запускати "Калібри" вони можуть навіть звідти. 

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують 

  • У Чорному морі відсутні ворожі кораблі;
  • в Азовському морі відсутні ворожі кораблі;
  • у Середземному морі — 7 кораблів, з них 3 носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 20 ракет.

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку до Азовського моря пройшли 10 суден, з них 1 прямувало з протоки Босфор. Крім того, до Чорного моря пройшли 4 судна, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові. 

Три ворожі ракетоносії на чергуванні — де найбільша загроза від російського флоту - фото 1
Ситуація в морях. Фото: ВМС ЗСУ

Більше про ворожий флот

Нагадаємо, що після вдалих ударів ЗСУ по Криму окупанти переміщують свою авіацію. Російські бійці перебазували літаки на аеродром Кіровське, адже побоюються за їхню подальшу долю.

Також ми писали, що втрати Чорноморського флоту РФ великі та змоги нарощувати кількість бойових кораблів ворог не має. Проте зберігається декілька каналів, по яких загарбники можуть поповнюватися, але з певними обмеженнями.

Додамо, що російська армія досі мріє про висадку морського десанту на узбережжя Одещини. Однак зараз їхні можливості набагато зменшилися порівняно з початком повномасштабного вторгнення. 

Одеса
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корабель
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