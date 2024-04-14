Росіяни досі мають намір висадити десант в Одесі, — Дмитро Плетенчук

Десантний корабель. Фото ілюстративне: росЗМІ

Російські окупанти досі мріють про висадку морського десанту на узбережжя Одещини. Однак зараз їхні можливості набагато зменшилися порівняно з початком повномасштабного вторгнення.

Про це ексклюзивно журналістам Новини.LIVE розказав речник Військово-морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук.

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"Операція з висадки морського десанту планувалася, я більше скажу — вони й зараз цих планів не полишають, але вже не мають таких спроможностей. Спеціально для цього Російська Федерація до наявних семи одиниць десантних кораблів на початку вторгнення завела додаткові шість з інших флотів", — сказав військовий.

Він додав, що навіть наявність 13 таких кораблів, які були помічені біля Одеси та обстрілювали узбережжя, не забезпечило успішність операції. І це враховуючи, що кожен ВДК може вмістити біля трьохсот морських піхотинців або 10 танків.

"Морські операції з висадки десанту є найскладнішим типом морських операцій. І вони не проводяться росіянами як окремий вид, це завжди відбувається у сукупності із сухопутною кампанією. Але, отримавши гідну відсіч у Миколаєві, вони зрозуміли, що висадка десанту неможлива", — розповів Плетенчук.

Також речник ВМС ЗСУ зазначив, що крім протистояння противнику морські війська повинні боротися і зі стихіями, такими як шторми. А вони грали важливу роль, ускладнюючи планування бойових операцій російському противнику.

"Ми взагалі досить часто помічаємо, що природа в нашій країні на нашому боці. Тому так, шторми зіграли свою роль, і вони суттєво ускладнювали планування бойових операцій нашому противнику", — додав представник ВМС.

Нагадаємо, знищення Кримського мосту уже давно анонсовано й, можливо, він "доживає" свої останні місяці. Операція з ліквідації цієї незаконної споруди буде унікальна, і окупантам слід очікували несподіванок.