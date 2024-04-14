Знищення Кримського мосту — росіянам слід чекати несподіваних подарунків

Вибух на Кримському мосту: Фото: ГУР

Знищення Кримського мосту уже давно анонсовано й можливо, він "доживає" свої останні місяці. Операція з ліквідації цієї незаконної споруди буде унікальна, і окупантам слід очікували несподіванок.

Про це ексклюзивно журналістам Новини.LIVE розказав речник Військово-морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук.

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"Не будемо псувати сюрприз для окупантів. Я можу зазначити, що кожна операція із застосуванням морських дронів унікальна і ми ніколи не повторюємося. Звісно, одного чудового дня ми знову побачимо, що міст не функціонує або взагалі не існує", — повідомив військовий.

Кримський міст наша ціль і вона легітимна

Окрім того, Дмитро Плетенчук підкреслив, що міст після першої атаки уже не може функціонувати повною мірою. За його словами, Керченська протока є територіальними водами України, і будь-яка незаконна діяльність в цій акваторії має бути покарана.

"Цей міст здебільшого зараз залишається символом імперськості, тому що після отриманих пошкоджень він не здатен виконувати повністю свій потенціал", — додав представник ВМС.

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Нагадаємо, важливим етапом боротьби з Росією у Чорному морі стало ураження Кримського мосту. Спецоперація, вдало проведена Силами оборони, здавалася майже неможливою, проте росіяни досі не можуть повністю відновити цей міст.

Також ми писали, що представники Головного управління розвідки заявили, що Україна знищить Кримський міст у першій половині 2024 року. Військове керівництво вже планує третю атаку на цей об'єкт.

Додамо, втрати великих десантних кораблів Чорноморського флоту у перспективі можуть обернутися для окупантів ще й ударами по Кримському мосту. Бо флот був запасним логістичним маршрутом для постачання на окупований півострів зброї та військ.