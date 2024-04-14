Уничтожение Крымского моста — россиянам следует ожидать сюрпризов

Взрыв на Крымском мосту: Фото: ГУР

Уничтожение Крымского моста уже давно анонсировано и, возможно, он "доживает" свои последние месяцы. Операция по ликвидации этого незаконного сооружения будет уникальна, и оккупантам следует ожидать сюрпризов.

Об этом эксклюзивно журналистам Новости.LIVE рассказал спикер Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

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"Не будем портить сюрприз для оккупантов. Я могу отметить, что каждая операция с применением морских дронов уникальна и мы никогда не повторяемся. Конечно, в один прекрасный день мы снова увидим, что мост не функционирует или вообще не существует", — сообщил военный.

Крымский мост наша цель и она легитимна

Кроме того Дмитрий Плетенчук подчеркнул, что мост после первой атаки уже не может функционировать в полной мере. По его словам, Керченский пролив является территориальными водами Украины, и любая незаконная деятельность в этой акватории должна быть наказана.

"Этот мост в большинстве случаев остается символом имперскости, потому что после полученных повреждений он не способен выполнять полностью свой потенциал", — добавил представитель ВМС.

Больше новостей об уничтожении Крымского моста

Напомним, важным этапом борьбы с Россией в Черном море стало поражение Крымского моста. Спецоперация, успешно проведенная Силами обороны, казалась почти невозможной, однако россияне до сих пор не могут полностью восстановить этот мост.

Также мы писали, что представители Главного управления разведки заявили, что Украина уничтожит Крымский мост первой половины 2024 года. Военное руководство уже планирует третью атаку на этот объект.

Добавим, потери крупных десантных кораблей Черноморского флота в перспективе могут обернуться для оккупантов еще и ударами по Крымскому мосту. Ибо флот был запасным логистическим маршрутом для снабжения оккупированного полуострова оружия и войск.