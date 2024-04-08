Вирок для Кримського мосту — як проводилася спецоперація

Ураження Кримського мосту. Фото: telegraph

Важливим етапом боротьби з Росією у Чорному морістало ураження Кримського мосту. Спецоперація, вдала проведена Силами оборони, здавалася майже неможливою, проте росіяни досі не можуть повністю відновити цей міст.

Про це розповів в етері "Хоробрі серця" речник СБУ Артем Дехтяренко.

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Перший удар по Кримському мосту

Співробітники СБУ здійснювали підрив Кримського мосту двічі. Цей міст був стратегічно важливим об'єктом для Росії, адже саме через нього здійснювалось постачання припасів та живої сили на півострів.

"Це безпрецендентна та унікальне спецоперація як за масштабом, так і за креативним підходом до її реалізації", — зазначив Артем Дехтяренко, речник СБУ.

За словами військового, українські військові замаскували вибухівку у плавці для пакування, товщина якої дозволяла проїхати митницю із непоміченою вибухівкою.

"Загалом, вибухова суміш у вантажівці дорівнювала 21 тонні тротилу. Але це була гексогенова вибухівка, яка є потужнішою", — зауважив речник СБУ.

Дрони проти Кримського мосту

В другій операції по ураженню кримського моста брали участь п'ять морських надводних дронів. Вони рухались двома групами, постійно координуючі свої рухи.

Першим ударом було пошкоджено опору автомобільної дороги, а вжде другим — залізничної та один з прольотів мосту впав у воду.

"Міст приречений. Ніякому путінському мосту не місце на законній території неньки-України", — сказав Василь Малюк, голова СБУ.

Звільнення "Зміїного"

Деокупація острова Зміїний вважалася неможливою, адже ворог, здавалося б, надійно закріпився на тих територіях. Кількість боєприпасів на російський позиціях за часи окупації острова загрожувала безпеці не лише України, але й Молдови.

"Брехлива російська пропаганда називає це "жестом доброї волі", а насправді це — результат операції, кропіткої роботи, серйозного планування і, так, героїчних вчинків українських оборонців, які звільнили острів Зміїний", ― наголосив представник ГУР МО України.

Нагадаємо, що успішно виконані операції України у Чорному морі полягають у комплексній роботі усіх підрозділів Сил оборони. Проте і необачність та самовпевненість ворога дуже часто грає на руку українським бійцям.