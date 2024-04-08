Приговор для Крымского моста — как проводилась спецоперация

Поражение Крымского моста. Фото: telegraph

Важным этапом борьбы с Россией в Черном море явилось поражение Крымского моста. Спецоперация, успешно проведенная Силами обороны, казалась почти невозможной, однако россияне до сих пор не могут полностью восстановить этот мост.

Об этом рассказал в эфире "Храбрые сердца" спикер СБУ Артем Дехтяренко.

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Первый удар по Крымскому мосту

Сотрудники СБУ совершали подрыв Крымского моста дважды. Этот мост был стратегически важным объектом для России, ведь именно через него осуществлялись поставки припасов и живой силы на остров.

"Это беспрецедентная и уникальная спецоперация как по масштабу, так и по креативному подходу к ее реализации", — отметил Артем Дехтяренко, представитель СБУ.

По словам военного, украинские военные замаскировали взрывчатку в упаковке, толщина которой позволяла проехать таможню с незамеченной взрывчаткой.

"В общем, взрывная смесь в грузовике равнялась 21 тонне тротила. Но это была гексогенная взрывчатка, которая является более мощной", — отметил спикер СБУ.

Дроны против Крымского моста

Во второй операции по поражению крымского моста участвовали пять морских надводных дронов. Они двигались двумя группами, постоянно координируя свои движения.

Первым ударом была повреждена опора автомобильной дороги, а вторым — железнодорожной, и один из пролетов моста упал в воду.

"Мост обречен. Никакому путинскому мосту не место на законной территории неньки-Украины", — сказал Василий Малюк, глава СБУ.

Увольнение "Змеиного"

Деоккупация острова Змеиный считалась невозможной, ведь враг, казалось бы, надежно закрепился на тех территориях. Количество боеприпасов на российских позициях за время оккупации острова угрожало безопасности не только Украины, но и Молдовы.

"Лживая российская пропаганда называет это "жестом доброй воли", а на самом деле это результат операции, кропотливой работы, серьезного планирования и, да, героических поступков украинских защитников, которые освободили остров Змеиный", ― подчеркнул представитель ГУР МО Украины.

Напомним, что успешно выполненные операции Украины в Черном море состоят в комплексной работе всех подразделений Сил обороны. Однако и опрометчивость и самоуверенность врага часто играют на руку украинским бойцам.