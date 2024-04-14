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Россияне до сих пор намерены высадить десант в Одессе, — Дмитрий Плетенчук

14 апреля 2024 15:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Россияне до сих пор намерены высадить десант в Одессе, — Дмитрий Плетенчук
Десантный корабль. Фото иллюстративное: росСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Российские оккупанты до сих пор мечтают о высадке морского десанта на побережье Одесчины. Однако сейчас их возможности намного снизились по сравнению с началом полномасштабного вторжения.

Об этом эксклюзивно журналистам Новини.LIVE рассказал спикер Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

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"Операция по высадке морского десанта планировалась, я больше скажу — они и сейчас эти планы не оставляют, но уже не имеют таких возможностей. Специально для этого Российская Федерация к существующим семи единицам десантных кораблей в начале вторжения завела дополнительные шесть из других флотов", — сказал военный.

Он добавил, что даже наличие 13 таких кораблей, которые были замечены возле Одессы и обстреливали побережье, не обеспечило успешность операции. И это учитывая, что каждый ВДК может вместить около трехсот морских пехотинцев или десять танков.

"Морские операции по высадке десанта являются самым сложным типом морских операций. И они не проводятся россиянами как отдельный вид, это всегда происходит в совокупности с сухопутной кампанией. Но, получив достойный отпор в Николаеве, они поняли, что высадка десанта невозможна", — рассказал Плетенчук.

Также спикер ВМС ВСУ отметил, что кроме противостояния противнику, морские войска должны бороться и со стихиями, такими как штормы. А они играли немаловажную роль, усложняя планирование боевых операций российскому противнику.

"Мы вообще довольно часто замечаем, что природа в нашей стране на нашей стороне. Поэтому так штормы сыграли свою роль и они существенно усложняли планирование боевых операций нашему противнику", — добавил представитель ВМС.

Напомним, уничтожение Крымского моста уже давно анонсировано и, возможно, он "доживает" последние месяцы. Операция по ликвидации этого незаконного сооружения будет уникальна, и оккупантам следует ждать сюрпризов.

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