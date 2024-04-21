Вибухи в тимчасово окупованому Криму — стало відомо, яке судно уражене

Рятувальне судно "Комуна". Фото: РосЗМІ

В тимчасово окупованому Севастополі вранці 21 квітня пролунали вибухи, окупанти заявляли про ракетну атаку. Наразі стало відомо, що в Сухарній бухті ймовірно було уражено рятувальне судно "Комуна". Однак ця інформація потребує підтвердження.

Про це повідомляють Кримські пабліки.

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Уражене судно в Криму

"Комуна" — це раритет, найстаріше судно ВМФ Росії та найстаріше у світі судно, що фактично знаходиться на озброєнні й виконує бойові завдання. Введено воно в експлуатацію у 1915 році.

Раніше ми повідомляли, що кадри пожежі ймовірно на пошкодженому кораблі уже опублікували в мережі. Також повідомляється, що містом помчали пожежні машини.

Вибухи в Севастополі

Нагадаємо, сьогодні в мережі з'явилися повідомлення про надзвичайні події в окупованому Криму. Згідно з інформацією, Кримський міст був закритий, а в бухті Севастополя пролунали вибухи. Свідки зазначають, що побачили значну кількість диму над бухтою. Попередньо ці події сталися у напрямку Сухарної бухти чи бухти Голландія. Так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв заявляв, що на одному з кораблів на північній стороні місті військові відбили атаку протикорабельної ракети.

Також ми писали, що станом на сьогодні, 21 квітня, ворог вивів на чергування у Середземне море три споряджені ракетоносії. Інші кораблі окупанти продовжують тримати у пунктах базування. Проте запускати "Калібри" вони можуть навіть звідти.

Додамо, речник Української добровольчої армії Південь, Сергій Братчук, попередив про можливість активізації російських дій не лише на фронті, але й із застосуванням ракетно-дронових атак. Він зазначив, що вчора ворог активно проводив дії в Одещині, Херсонщині, Миколаївщині та інших районах.