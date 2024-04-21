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В тимчасово окупованому Криму горить ворожий корабель — деталі

21 квітня 2024 10:33
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В тимчасово окупованому Криму горить ворожий корабель — деталі
У Криму палає ворожий корабель. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні вранці, 21 квітня, в тимчасово окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи. Після атаки там сталося займання на ворожому кораблі.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Кадри пожежі ймовірно на пошкодженому кораблі уже опублікували в мережі. Також повідомляється, що містом помчали пожежні машини.

"Ракета в*бала в пароплав, он, бачиш. Горить", — йдеться на відео.

Вибухи в Севастополі 

Нагадаємо, сьогодні в мережі з'явилися повідомлення про надзвичайні події в окупованому Криму. Згідно з інформацією, Кримський міст був закритий, а в бухті Севастополя пролунали вибухи. Свідки зазначають, що побачили значну кількість диму над бухтою. Попередньо ці події сталися у напрямку Сухарної бухти чи бухти Голландія. 

Також ми писали, що станом на сьогодні, 21 квітня, ворог вивів на чергування у Середземне море три споряджені ракетоносії. Інші кораблі окупанти продовжують тримати у пунктах базування. Проте запускати "Калібри" вони можуть навіть звідти. 

Додамо, речник Української добровольчої армії Південь, Володимир Братчук, попередив про можливість активізації російських дій не лише на фронті, але й із застосуванням ракетно-дронових атак. Він зазначив, що вчора ворог активно проводив дії в Одещині, Херсонщині, Миколаївщині та інших районах.

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