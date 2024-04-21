В тимчасово окупованому Криму горить ворожий корабель — деталі

У Криму палає ворожий корабель. Фото: скриншот

Сьогодні вранці, 21 квітня, в тимчасово окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи. Після атаки там сталося займання на ворожому кораблі.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Кадри пожежі ймовірно на пошкодженому кораблі уже опублікували в мережі. Також повідомляється, що містом помчали пожежні машини.

"Ракета в*бала в пароплав, он, бачиш. Горить", — йдеться на відео.

Вибухи в Севастополі

Нагадаємо, сьогодні в мережі з'явилися повідомлення про надзвичайні події в окупованому Криму. Згідно з інформацією, Кримський міст був закритий, а в бухті Севастополя пролунали вибухи. Свідки зазначають, що побачили значну кількість диму над бухтою. Попередньо ці події сталися у напрямку Сухарної бухти чи бухти Голландія.

Також ми писали, що станом на сьогодні, 21 квітня, ворог вивів на чергування у Середземне море три споряджені ракетоносії. Інші кораблі окупанти продовжують тримати у пунктах базування. Проте запускати "Калібри" вони можуть навіть звідти.

Додамо, речник Української добровольчої армії Південь, Володимир Братчук, попередив про можливість активізації російських дій не лише на фронті, але й із застосуванням ракетно-дронових атак. Він зазначив, що вчора ворог активно проводив дії в Одещині, Херсонщині, Миколаївщині та інших районах.