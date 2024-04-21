Во временно оккупированном Крыму горит вражеский корабль — подробности

В Крыму горит вражеский корабль. Фото: скриншот

Сегодня утром, 21 апреля, во временно оккупированном Севастополе раздались мощные взрывы. После атаки там произошло возгорание на вражеском корабле.

Об этом сообщают местные СМИ.

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В Крыму горит корабль

Кадры пожара вероятно на поврежденном корабле уже опубликованы в сети. Также сообщается, что по городу понеслись пожарные машины.

"Ракета в*балла в пароход, вон, видишь. Горит", — говорится на видео.

Взрывы в Севастополе

Напомним, сегодня в сети появились сообщения о чрезвычайных происшествиях в оккупированном Крыму. Согласно информации, Крымский мост был закрыт, а в бухте Севастополя раздались взрывы. Свидетели отмечают, что увидели много дыма над бухтой. Предварительно эти события произошли в направлении Сухарной бухты или Голландии.

Также мы писали, что на сегодня, 21 апреля, враг вывел на дежурство в Средиземное море три снаряженных ракетоносителя. Другие корабли оккупанты продолжают держать в пунктах базирования. Однако запускать "Калибры" они могут даже оттуда.

Добавим, спикер Украинской добровольческой армии Юг, Владимир Братчук, предупредил о возможности активизации российских действий не только на фронте, но и с применением ракетно-дроновых атак. Он отметил, что вчера враг активно проводил действия в Одесской, Херсонской, Николаевской и других районах.