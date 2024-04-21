Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Взрывы во временно оккупированном Крыму — стало известно, какое судно поражено arrow

Взрывы во временно оккупированном Крыму — стало известно, какое судно поражено

21 апреля 2024 12:40
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Взрывы во временно оккупированном Крыму — стало известно, какое судно поражено
Спасательное судно "Коммуна". Фото: РосСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Во временно оккупированном Севастополе утром 21 апреля прогремели взрывы, оккупанты заявляли о ракетной атаке. В настоящее время стало известно, что в Сухарной бухте, вероятно, было поражено спасательное судно "Коммуна". Однако эта информация требует подтверждения.

Об этом сообщают Крымские паблики.

Читайте также:

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!
 

Пораженное судно в Крыму

"Коммуна" — это раритет, старейшее судно ВМФ России и старейшее в мире судно, фактически находящееся на вооружении и выполняющее боевые задания. Введено оно в эксплуатацию в 1915 году.

Ранее мы сообщали, что кадры пожара, вероятно, на поврежденном корабле уже опубликовали в сети. Также сообщается, что по городу понеслись пожарные машины.

Взрывы в Севастополе

Напомним, сегодня в сети появились сообщения о чрезвычайных происшествиях в оккупированном Крыму. Согласно информации, Крымский мост был закрыт, а в бухте Севастополя раздались взрывы. Свидетели отмечают, что увидели много дыма над бухтой. Предварительно эти события произошли в направлении Сухарной бухты или Голландии. Так называемый губернатор Севастополя Михаил Разважаев заявлял, что на одном из кораблей на северной стороне города военные отразили атаку противокорабельной ракеты.

Также мы писали, что на сегодня, 21 апреля, враг вывел на дежурство в Средиземное море три снаряженных ракетоносителя. Другие корабли оккупанты продолжают держать в пунктах базирования. Однако запускать "Калибры" они могут даже оттуда.

Добавим, спикер Украинской добровольческой армии Юг, Владимир Братчук, предупредил о возможности активизации российских действий не только на фронте, но и с применением ракетно-дроновых атак. Он отметил, что вчера враг активно проводил действия в Одесской, Херсонской, Николаевской и других районах.

Одесса
Крым
корабль
россияне
Одесская область
Одесская ОГА
оккупанты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

19 апреля 2024

13:46 Народный синоптик Наталья Диденко предупредила о заморозках — когда ситуация улучшится