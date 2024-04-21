Взрывы во временно оккупированном Крыму — стало известно, какое судно поражено

Спасательное судно "Коммуна". Фото: РосСМИ

Во временно оккупированном Севастополе утром 21 апреля прогремели взрывы, оккупанты заявляли о ракетной атаке. В настоящее время стало известно, что в Сухарной бухте, вероятно, было поражено спасательное судно "Коммуна". Однако эта информация требует подтверждения.

Об этом сообщают Крымские паблики.

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Пораженное судно в Крыму

"Коммуна" — это раритет, старейшее судно ВМФ России и старейшее в мире судно, фактически находящееся на вооружении и выполняющее боевые задания. Введено оно в эксплуатацию в 1915 году.

Ранее мы сообщали, что кадры пожара, вероятно, на поврежденном корабле уже опубликовали в сети. Также сообщается, что по городу понеслись пожарные машины.

Взрывы в Севастополе

Напомним, сегодня в сети появились сообщения о чрезвычайных происшествиях в оккупированном Крыму. Согласно информации, Крымский мост был закрыт, а в бухте Севастополя раздались взрывы. Свидетели отмечают, что увидели много дыма над бухтой. Предварительно эти события произошли в направлении Сухарной бухты или Голландии. Так называемый губернатор Севастополя Михаил Разважаев заявлял, что на одном из кораблей на северной стороне города военные отразили атаку противокорабельной ракеты.

Также мы писали, что на сегодня, 21 апреля, враг вывел на дежурство в Средиземное море три снаряженных ракетоносителя. Другие корабли оккупанты продолжают держать в пунктах базирования. Однако запускать "Калибры" они могут даже оттуда.

Добавим, спикер Украинской добровольческой армии Юг, Владимир Братчук, предупредил о возможности активизации российских действий не только на фронте, но и с применением ракетно-дроновых атак. Он отметил, что вчера враг активно проводил действия в Одесской, Херсонской, Николаевской и других районах.