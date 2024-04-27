Враг применил подводные ракетоносители в атаках на Украину в третий раз за полгода

Выход ракеты из подводной лодки. Фото иллюстративное: РосСМИ

Этой ночью российские захватчики нанесли очередной массированный ракетный удар по территории Украины. В атаке враг применил ракеты типа "Калибр", выпущенные из акватории Черного моря.

Об этом в эфире телемарафона "Мы — Украина" сообщил представитель Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук.

Читайте также:

Использование ракетоносителей

По его словам, Россия использовала только подводные субмарины, поскольку выводить надводные ракетоносители они боятся. За более чем полгода это третье их применение.

"Имея такой потенциал в Черном море, который россияне фактически не могут использовать, то в какой-то момент они должны попытаться это сделать. Я предупреждал, что это будут подлодки, потому что выводить надводные корабли пока они не решаются. Но более чем за полгода это третье их применение", — пояснил он.

Враг усиливает защиту кораблей

Кроме этого, по информации Дмитрия Плетенчука, россияне усиливают защиту своих кораблей после удара Украины по судну "Коммуна" 21 апреля. Более ценные единицы они передислоцируют вглубь своей территории.

"Продолжают усиливать мероприятия на входе в гавани: это понтоны, это другие мероприятия, в частности патрулирование. Также мы видим увеличение количества самолетных вылетов. Они используют фактически весь парк - начиная от самолетов Су и МиГ и заканчивая дронами всех моделей", — сказал Дмитрий Плетенчук.

Такие меры, по словам представителя Сил обороны юга, россияне принимают, чтобы контролировать прибрежную полосу, акваторию Черного моря и юг Украины.

Обстрел Украины

Напомним, российские захватчики в ночь на 27 апреля нанесли комбинированный удар по Украине ракетами разных типов. В общей сложности враг выпустил 34 ракеты, среди которых силы противовоздушной обороны сбили 21.

Также мы писали, что россияне атаковали четыре теплоэлектростанции ДТЭК. В результате было серьезно повреждено оборудование, есть пострадавшие.

Добавим, что по состоянию на сегодняшний день Россия держит два ракетоносителя с "Калибрами" на дежурстве в акватории Черного моря. Пока угроза обстрелов в Одесском регионе чрезвычайно высока, поскольку крылатые ракеты могут быть использованы для атак на различные объекты на побережье и в море.