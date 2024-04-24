Росія намагалась поцілити по бійцям ЗСУ — Плетенчук розповів про результат ранкової атаки

Рятувальники гасять пожежу на місці влучання російської ракети в Одесі. Фото: ДСНС Одещини

Російські окупанти намагаються нанести вогневі ураження по місцям дислокації особового складу ЗСУ. Сьогодні зранку ворог спрямував ракету по базі зберігання пошкодженої техніки в Одесі.

Про це в коментарі Новини.LIVE розповів речник Сил оборони півдня України, капітан третього рангу Дмитро Плетенчук.



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Результат удару

Військовий зазначив, що окупанти хотіли поцілити у місце скупчення український війсьвоих, проте в результаті ранкового удару жоден військовослужбовець не постраждав. Серед цивільного населення жертв також немає.

"Так, ця локація належить до військової інфраструктури. Проте це — база зберігання техніки, яка вже отримала пошкодження", — прокоментував Дмитро Плетенчук.



Дмитро Плетенчук прокоментував ракетний удар по Одесі 24 квітня. Фото: Новини.LIVE

Дорого обійшлося

Ворог не шкодує грошей на атаки по території України. Таким чином і на сьогоднішній ранковий ракетний удар Росія витратила понад десять мільйонів доларів.

"Можемо зазначити, що ворог не шкодує боєприпасів для нанесення уражень . Ця атака обійшлась йому приблизно у 10 мільйонів доларів. Ракетне озброєння достатньо сучасне, проте бажаного результату ворог не досяг", — зазначив військовий.

Оперативний штаб

Наразі на місці ліквідації наслідків ворожої атаки розгорнуто міські оперативні штаби. Співробітники районних адміністрацій разом з іншими комунальними службами приймають заяви та консультують щодо оформлення матеріальної допомоги.

Графік роботи:

24.04 — до 19:00,

25.04 — з 9:00 до 17:00.

На місці ракетного удару в Одесі розгорнули оперативний штаб. Фото: Новини.LIVE

Крім того, мешканці постраждалих будинків можуть звертатися за допомогою та консультацією до Хаджибейської районної адміністрації за адресою:

вул. Генерала Петрова, 22 — з 08:30 до 17:00 (в робочі дні);

за телефонами: (048) 734-95-28, (048) 734-95-29.

Робота оперативного штабу на місці ракетного удару в Одесі. Новини.LIVE

Ракетний удар по Одесі 24 квітня — що відомо

Нагадаємо, сьогодні зранку ворог спрямував на Одесу ракети з літаків тактичної авіації. Внаслідок цього вибуховою хвилею та уламками ракети пошкоджено близько 30 приватних будівель. Є постраждалі серед цивільного населення.

Раніше ми писали, що унаслідок сьогоднішнього удару балістикою зупинились приміські та міжміські поїзди, на їх відновлення треба щонайменше дві години. Окрім того, жителі Хаджибейського району тимчасово залишись без світла.