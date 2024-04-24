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Одеські електрички незабаром відновлять рух — коли саме

24 квітня 2024 11:05
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Одеські електрички незабаром відновлять рух — коли саме
Електрички до Одеси затримуються внаслідок ракетного удару Росії. Фото: Укразізниця
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Через ракетний удар по Одесі сьогодні вранці, 24 квітня, деякі поїзди міжміського та приміського сполучення затримуються на понад чотири години. Відновлення руху електричок може зайняти до двох годин. 

Про це Новини.LIVE дізнались з офіційного сайту Укралізниці. 

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Причина затримки транспорту

Начальник одеського залізничного вокзалу Олег Кудашкін зазначив, що причиною затримки є порив контактної мережі. Проте залізничники роблять усе можливе, аби скоріше відновити рух потягів.

"Відправлення поки що немає, оскільки електрички, що йшли в Одесу, зараз стоять у районі станції Поїзної. Колії вже розчистили. Щойно відновлять контактну мережу, електрички прийдуть на вокзал, і далі підуть за маршрутами", — прокоментував Олег Кудашкін.

Які поїзди затримуються

Як повідомили в Укрзалізниці, через ранковий обстріл Одеси у дорозі затримуються поїзди далекого та приміського сполучення:

  • №6201 Роздільна — Одеса
  • №6401 Колосівка — Одеса
  • №6341 Кароліно-Бугаз — Одеса
  • №6253 Вапнярка — Одеса
  • №6403 Мартинівська — Одеса
  • №6404 Одеса — Мартинівська
  • №6272 Одеса — Балта
  • №6304 Кароліно-Бугаз — Одеса

Ранковий удар балістикою по Одесі — які наслідки

Нагадаємо, що сьогодні вранці Росія завдала ракетний удар по Одесі з літаків тактичной авіації. Внаслідок атаки постраждала 43-річна жінка, наразі вона перебуває у лікарні. Окрім цього, частина жителів Хаджибейського району міста залишилась без світла. 

Також ми писали, що тимчасово обмежено рух транспорту в Хаджибейському районі Одеси. Поліцейські зауважують, що водіям треба заздалегідь планувати свої маршрути.

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