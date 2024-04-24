Одесские электрички скоро возобновят движение — когда именно

Электрички в Одессу задерживаются в результате ракетного удара России. Фото: Укразизница

Из-за ракетного удара по Одессе сегодня утром, 24 апреля, некоторые поезда междугороднего и пригородного сообщения задерживаются более чем на четыре часа. Возобновление движения электричек может занять до двух часов.

Об этом Новини.LIVE узнали с официального сайта Укрализныци.

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Причина задержки транспорта

Начальник одесского ж/д вокзала Олег Кудашкин отметил, что причиной задержки является порыв контактной сети. Однако железнодорожники делают все возможное, чтобы поскорее восстановить движение поездов.

"Отправки пока нет, поскольку шедшие в Одессу электрички сейчас стоят в районе станции Поизной. Колеи уже расчистили. Как только восстановят контактную сеть, электрички придут на вокзал, и дальше пойдут по маршрутам", — прокомментировал Олег Кудашкин.

Какие поезда задерживаются

Как сообщили в Укрзализныце, из-за утренних обстрелов Одессы в пути задерживаются поезда дальнего и пригородного сообщения:

№6201 Раздельная — Одесса

№6401 Колосовка — Одесса

№6341 Каролино-Бугаз — Одесса

№6253 Известнянка — Одесса

№6403 Мартыновская — Одесса

№6404 Одесса — Мартыновская

№6272 Одесса — Балта

№6304 Каролино-Бугаз — Одесса

Утренний удар баллистикой по Одессе

Напомним, что утром Россия нанесла ракетный удар по Одессе с самолетов тактической авиации. В результате атаки пострадала 43-летняя женщина, сейчас она находится в больнице. Кроме того, часть жителей Хаджибейского района города осталась без света.

Также мы писали, что временно ограничено движение в Хаджибейском районе Одессы. Полицейские отмечают, что водителям нужно заранее спланировать свои маршруты.