Одесские электрички скоро возобновят движение — когда именно
Из-за ракетного удара по Одессе сегодня утром, 24 апреля, некоторые поезда междугороднего и пригородного сообщения задерживаются более чем на четыре часа. Возобновление движения электричек может занять до двух часов.
Об этом Новини.LIVE узнали с официального сайта Укрализныци.
Причина задержки транспорта
Начальник одесского ж/д вокзала Олег Кудашкин отметил, что причиной задержки является порыв контактной сети. Однако железнодорожники делают все возможное, чтобы поскорее восстановить движение поездов.
"Отправки пока нет, поскольку шедшие в Одессу электрички сейчас стоят в районе станции Поизной. Колеи уже расчистили. Как только восстановят контактную сеть, электрички придут на вокзал, и дальше пойдут по маршрутам", — прокомментировал Олег Кудашкин.
Какие поезда задерживаются
Как сообщили в Укрзализныце, из-за утренних обстрелов Одессы в пути задерживаются поезда дальнего и пригородного сообщения:
- №6201 Раздельная — Одесса
- №6401 Колосовка — Одесса
- №6341 Каролино-Бугаз — Одесса
- №6253 Известнянка — Одесса
- №6403 Мартыновская — Одесса
- №6404 Одесса — Мартыновская
- №6272 Одесса — Балта
- №6304 Каролино-Бугаз — Одесса
Утренний удар баллистикой по Одессе
Напомним, что утром Россия нанесла ракетный удар по Одессе с самолетов тактической авиации. В результате атаки пострадала 43-летняя женщина, сейчас она находится в больнице. Кроме того, часть жителей Хаджибейского района города осталась без света.
Также мы писали, что временно ограничено движение в Хаджибейском районе Одессы. Полицейские отмечают, что водителям нужно заранее спланировать свои маршруты.
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