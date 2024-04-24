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Одесские электрички скоро возобновят движение — когда именно

24 апреля 2024 11:05
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Одесские электрички скоро возобновят движение — когда именно
Электрички в Одессу задерживаются в результате ракетного удара России. Фото: Укразизница
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Из-за ракетного удара по Одессе сегодня утром, 24 апреля, некоторые поезда междугороднего и пригородного сообщения задерживаются более чем на четыре часа. Возобновление движения электричек может занять до двух часов.

Об этом Новини.LIVE узнали с официального сайта Укрализныци.

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Причина задержки транспорта

Начальник одесского ж/д вокзала Олег Кудашкин отметил, что причиной задержки является порыв контактной сети. Однако железнодорожники делают все возможное, чтобы поскорее восстановить движение поездов.

"Отправки пока нет, поскольку шедшие в Одессу электрички сейчас стоят в районе станции Поизной. Колеи уже расчистили. Как только восстановят контактную сеть, электрички придут на вокзал, и дальше пойдут по маршрутам", — прокомментировал Олег Кудашкин.

Какие поезда задерживаются

Как сообщили в Укрзализныце, из-за утренних обстрелов Одессы в пути задерживаются поезда дальнего и пригородного сообщения:

  • №6201 Раздельная — Одесса
  • №6401 Колосовка — Одесса
  • №6341 Каролино-Бугаз — Одесса
  • №6253 Известнянка — Одесса
  • №6403 Мартыновская — Одесса
  • №6404 Одесса — Мартыновская
  • №6272 Одесса — Балта
  • №6304 Каролино-Бугаз — Одесса

Утренний удар баллистикой по Одессе

Напомним, что утром Россия нанесла ракетный удар по Одессе с самолетов тактической авиации. В результате атаки пострадала 43-летняя женщина, сейчас она находится в больнице. Кроме того, часть жителей Хаджибейского района города осталась без света.

Также мы писали, что временно ограничено движение в Хаджибейском районе Одессы. Полицейские отмечают, что водителям нужно заранее спланировать свои маршруты.

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