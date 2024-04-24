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Ворог зранку знову атакував Одесу — які наслідки

24 квітня 2024 09:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ворог зранку знову атакував Одесу — які наслідки
Ракета в небі. Фото: EPA
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Внаслідок російської атаки в Одесі зупинились поїзди, також тимчасово обмежений рухтранспорту в Хаджибейському районі. У місті є руйнування та постраждалі. 

Про це повідомляє Голова одеськоъ ОВА Олег Кіпер.

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Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок ракетного удару у місті є руйнування та постраждалі.  

"Наразі відомо про одну постраждалу 43-річну жінку. Вона у стані середнього ступеню тяжкості доставлена в лікарню. Близько 30 будинків пошкоджено ударною хвилею: вибиті шибки та скло, в деяких оселях впали стелі", — йдеться у повідомленні Олега Кіпера.

На місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.

Обмеження руху

Тимчасово обмежено рух на наступних ділянках:

  • вулиця Спартаківська кут вулиці Кордонної;
  • рух в бік Горбатого мосту — перекрито.

Затримка електричок

Окрім цього, також призупинений рух приміського електротранспорту та поїздів. Електрички, які курсують до Одеси, затримуються на понад дві години. 
 

Ворог зранку знову атакував Одесу — які наслідки - фото 1
Затримка електричок. Фото: скриншот


Раніше ми писали, що вночі проти 23 квітня, коли люди спали у своїх ліжках. Більшість БпЛА вдалося знищити силами ППО, однак уламки одного з них впали на житлові будинки в одному з районів міста. Від вибуху було пошкоджено десятки квартир, а у дворі зайнялася пожежа від автівок.  

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