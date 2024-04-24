Ворог зранку знову атакував Одесу — які наслідки
Внаслідок російської атаки в Одесі зупинились поїзди, також тимчасово обмежений рухтранспорту в Хаджибейському районі. У місті є руйнування та постраждалі.
Про це повідомляє Голова одеськоъ ОВА Олег Кіпер.
Атака по Одесі 24 квітня
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок ракетного удару у місті є руйнування та постраждалі.
"Наразі відомо про одну постраждалу 43-річну жінку. Вона у стані середнього ступеню тяжкості доставлена в лікарню. Близько 30 будинків пошкоджено ударною хвилею: вибиті шибки та скло, в деяких оселях впали стелі", — йдеться у повідомленні Олега Кіпера.
На місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.
Обмеження руху
Тимчасово обмежено рух на наступних ділянках:
- вулиця Спартаківська кут вулиці Кордонної;
- рух в бік Горбатого мосту — перекрито.
Затримка електричок
Окрім цього, також призупинений рух приміського електротранспорту та поїздів. Електрички, які курсують до Одеси, затримуються на понад дві години.
Раніше ми писали, що вночі проти 23 квітня, коли люди спали у своїх ліжках. Більшість БпЛА вдалося знищити силами ППО, однак уламки одного з них впали на житлові будинки в одному з районів міста. Від вибуху було пошкоджено десятки квартир, а у дворі зайнялася пожежа від автівок.
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