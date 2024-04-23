Атака на Одесу 23 квітня 2024 року: які наслідки

Люди стоять біля знищеного житла. Фото: Новини.LIVE

У другу річницю трагедії у ЖК "Тірас" росіяни знову атакували Одесу ударними дронами-камікадзе. Цього разу вночі, коли люди спали у своїх ліжках. Більшість БпЛА вдалося знищити силами ППО, однак уламки одного з них впали на житлові будинки в одному з районів міста. Від вибуху було пошкоджено десятки квартир, а у дворі зайнялася пожежа від автівок.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці подій та дізналися, як цю ніч пережили одесити.

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Знищено усе

Дві години ночі, коли одесити вже спали, в місті вкотре пролунала повітряна тривога. Військові намагалися збити ворожі безпілотники ще на підльоті до Одеси, але все ж таки один із них звалився прямо на житлові будинки.

"Пів на третю ночі прилетів дрон. Я навіть не зрозуміла спочатку, бо чоловік був у коридорі, його привалило уламками. А ми з сином були у маленькій кімнаті. Все дуже різко почало сипатися. Я чоловіка шукала без світла, він лежав біля душу, наче неживий. Але я почала трясти його і ми швидко вибігли на вулицю", — каже місцева мешканка Катерина.

Одеситка Катерина, чия квартира постраждала від вибухової хвилі. Фото: Новини.LIVE

Катерина зазначає, що її квартира пошкоджена лише частково, вона постраждала від вибухової хвилі. А житло сина, яке знаходиться у сусідньому будинку, згоріло повністю. Сама одеситка не зазнала пошкоджень, адже дотрималася правила двох стін, а от чоловік перебуває у лікарні з переломом руки, де очікує на операцію.

Зруйнована уламками квартира. Фото: Новини.LIVE

Загалом від удару постраждали десятки людей, які також отримують медичну допомогу у лікарні. Зокрема, Андрій, чий брат з жінкою на моменту удару спали у ліжку та не чули повітряної тривоги. Вони інваліди, тож не встигли вчасно вибігти на вулицю.

"Мені брат подзвонив о третій ночі і сказав, що сталося. Зараз він знаходиться у лікарні. У нього стояв апарат Єлізарова, він встиг лише накритися ковдрою та прикрити жінку. Лікарі кажуть, що стан стабільний і я завтра можу завтра забрати їх додому", — зазначив брат постраждалого Андрій.

Брат Андрія перебуває у лікарні. Фото: Новини.LIVE

Протягом усього дня містяни ліквідовують наслідки, прибирають уламки від вибитих вікон та дверей. За словами Ірини, вона досі під емоціями та не може відійти від того, що сталося вночі.

"Було дуже страшно. У мене вилетіли вікна на веранді, ми ось забивати будемо. Після вибуху всі вибігли на вулицю, і майже одразу приїхала допомога. Людей, які не могли вийти самостійно, вже виводили потім", — додає Ірина.

Ірина власними силами забиває вікна в оселі. Фото: Новини.LIVE

Жінки виносять будівельне сміття. Фото: Новини.LIVE

Зараз люди намагаються врятувати вцілілі речі, збираючи все, що було нажито роками в сумки та пакети. Як і де будуть жити далі поки не розуміють, місто надало всім тимчасове житло, але як довго люди зможуть там перебувати невідомо. Ті, чиї квартири залишилися відносно цілими, забивають вікна та двері клейонкою і намагаються підрахувати збитки, адже, крім ремонту, необхідно буде купувати і нову техніку.

Під атакою — цивільні

За словами речника Сил оборони півдня Дмитра Плетенчука, Одеса потерпає від дронових атак через неспроможність ворога панувати на Чорному морі та контролювати припортову інфраструктуру. Саме вона стала цієї ночі ціллю окупантів.

"На жаль, є постраждалі серед цивільного населення. Росія продовжує воювати з дітьми. А ми своєю чергою продовжуємо тримати небо і робити все необхідне, щоб ворог не міг досягнути своїх цілей на півдні України", — наголосив Дмитро Плетенчук.

Речник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук. Фото: Новини.LIVE

Також військовий додав, що Одеса для росіян має велике значення та плани на окупацію міста. Але Україна готова до відраження будь-яких спроб атаки на місто.

Випалене житло та авто. Фото: Новини.LIVE

На місці атаки проводжують працювати оперативні штаби, куди усі постраждалі можуть звернутися по допомогу з будматеріалами, їжею та тимчасовим місцем проживання. Також люди оформлюють документи про пошкоджене або знищене майно, щоб отримати компенсацію за терористичні атаки ворога.