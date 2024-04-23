Десятки пострадавших: последствия атаки на Одессу 23 апреля 2024 года

Люди стоят у уничтоженного жилья. Фото: Новини.LIVE

Во вторую годовщину трагедии в ЖК "Тирас" россияне снова атаковали Одессу ударными дронами-камикадзе. На этот раз ночью, когда люди спали в своих кроватях. Большинство БпЛА удалось уничтожить силами ПВО, однако обломки одного из них упали на жилые дома в одном из районов города. От взрыва были повреждены десятки квартир, а во дворе загорелся пожар от автомобилей.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте событий и узнали, как эту ночь пережили одесситы.

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Уничтожено все

Два часа ночи, когда одесситы уже спали в городе, в очередной раз была дана воздушная тревога. Военные пытались сбить вражеские беспилотники еще на подлете в Одессу, но все же один из них упал прямо на жилые дома.

"В пол третьего ночи прилетел дрон. Я даже не поняла сначала, потому что мужчина был в коридоре, его привалило обломками. А мы с сыном были в маленькой комнате. Все очень резко начало сыпаться. Я мужчину искала без света, он лежал возле душа, будто не живой. Но я начала трясти его и мы быстро выбежали на улицу", — говорит местная жительница Екатерина.

Одесситка Екатерина, квартира которой пострадала от взрывной волны. Фото: Новини.LIVE

Екатерина отмечает, что ее квартира повреждена частично, она пострадала от взрывной волны. А жилье сына, которое находится в соседнем доме, сгорело полностью. Сама одесситка не получила повреждений, ведь соблюдала правила двух стен, а вот муж находится в больнице с переломом руки, где ожидает операцию.

Разрушена обломками квартира. Фото: Новини.LIVE

В общей сложности от удара пострадали десятки людей, которые также получают медицинскую помощь в больнице. В частности, Андрей, чей брат с женой на момент удара спали в постели и не слышали воздушной тревоги. Они инвалиды, так что не успели вовремя выбежать на улицу.

"Мне брат позвонил в три ночи и сказал, что произошло. Сейчас он находится в больнице. У него стоял аппарат Елизарова, он успел лишь накрыться одеялом и прикрыть женщину. Врачи говорят, что состояние стабильное и я завтра могу завтра забрать их домой", — сказал брат пострадавшего Андрей.

Брат Андрея находится в больнице. Фото: Новини.LIVE

В течение всего дня горожане ликвидируют последствия, убирают обломки от выбитых окон и дверей. По словам Ирины, она до сих пор находится под эмоциями и не может отойти от случившегося ночью.

"Было очень страшно. У меня вылетели окна на веранде, мы вот забивать будем. После взрыва все выбежали на улицу, и почти сразу приехала помощь. Людей, которые не могли выйти самостоятельно, уже выводили потом", — добавляет Ирина.

Ирина собственными силами забивает окна в доме. Фото: Новини.LIVE

Женщины выносят строительный мусор. Фото: Новини.LIVE

Сейчас люди пытаются спасти уцелевшие вещи, собирая все, что было нажито годами в сумки и пакеты. Как и где будут жить дальше пока не понимают, город предоставил всем временное жилье, но как долго люди смогут там находиться неизвестно. Те, чьи квартиры остались относительно целыми, забивают окна и двери клеенкой и пытаются подсчитать убытки, ведь кроме ремонта необходимо будет покупать и новую технику.

Под атакой — гражданские

По словам спикера Сил обороны юга Дмитрия Плетенчука, Одесса страдает от дроновых атак из-за неспособности врага властвовать на Черном море и контролировать припортовую инфраструктуру. Именно она стала этой ночью целью оккупантов.

"К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения. Россия продолжает воевать с детьми. А мы в свою очередь продолжаем держать небо и делать все необходимое, чтобы враг не мог достичь своих целей на юге Украины", — подчеркнул Дмитрий Плетенчук.

Спикер Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук. Фото: Новини.LIVE

Также военный добавил, что Одесса для россиян имеет большое значение и планы на оккупацию города. Но Украина готова к отражению любых попыток атаки на город.

Выжженное жилье и авто. Фото: Новини.LIVE

На месте атаки провожают работать оперативные штабы, куда все пострадавшие могут обратиться за помощью со стройматериалами, едой и временным местожительством. Также люди оформляют документы о поврежденном или уничтоженном имуществе, чтобы получить компенсацию за террористические атаки врага.