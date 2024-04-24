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Враг утром снова атаковал Одессу — какие последствия

24 апреля 2024 09:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Враг утром снова атаковал Одессу — какие последствия
Ракета в небе. Фото: EPA
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В результате российской атаки в Одессе остановились поезда, также временно ограничено движение транспорта в Хаджибейском районе. В городе есть разрушения и пострадавшие.

Об этом сообщает Председатель Одесского ОВА Олег Кипер.

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Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате ракетного удара в городе есть разрушения и пострадавшие.

"Пока известно об одной пострадавшей 43-летней женщине. Она в состоянии средней степени тяжести доставлена в больницу. Около 30 домов повреждены ударной волной: выбиты стекла и стекло, в некоторых домах упали потолки", — говорится в сообщении Олега Кипера.

На месте работают все подходящие службы. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.

Ограничение движения

Временно ограничено движение на следующих участках:

  • улица Спартаковская угол улицы Кордонной;
  • движение в сторону Горбатого моста – перекрыто.

Задержка электричек

Кроме того, также приостановлено движение пригородного электротранспорта и поездов. Электрички, которые курсируют в Одессу, задерживаются более чем на два часа.

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Задержка электричек. Фото: скриншот


Раньше мы писали, что ночью против 23 апреля, когда люди спали в своих кроватях. Большинство БПЛА удалось уничтожить силами ПВО, однако обломки одного из них упали на жилые дома в одном из районов города. От взрыва были повреждены десятки квартир, а во дворе загорелся пожар от автомобилей.

Одесса
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Олег Кипер
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