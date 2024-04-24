З'явилися перші кадри з місця влучання ракети в Одесі

Рятувальник працює на місці влучання ракети в Одесі 24 квітня. Фото: ДСНС Одещини

У мережі з'явилися перші кадри пошкоджених будинків в Одесі унаслідок сьогоднішнього удару балістикою по місту. Вибуховою хвилею та уламками ракети пошкоджено близько 30 приватних будівель, на місці працюють усі відповідні служби.

Світлини опублікували у пресслужбі ДСНС Одеської області.

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Рятувальники працюють на місці ракетного удару в Одесі 24 квітня. Фото: ДСНС Одещини

Наслідки ранкового ракетного удару по Одесі 24 квітня

Сьогодні вранці Росія завдала ракетний удар по Одесі з літаків тактичной авіації. Внаслідок атаки постраждала 43-жінка, наразі вона перебуває у лікарні.

У ДТЕК повідомляють, що в результаті атаки було пошкоджено повітряні лінії, тож частина містян наразі залишились без світла. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

"Тимчасово без світла залишилась частина осель в Хаджибейському районі міста. Працюємо в посиленому режимі. Робимо все можливе, щоб повернути світло в усі домівки до кінця дня", — йдеться у повідомленні.

Руйнування внаслідок російського удару балістикою по Одесі. Фото: соцмережі

Стеля впала внаслідок удару ракетою по Одесі. Фото: соцмережі

Атаки Росії по Одещині

Раніше ми писали, що вночі 23 квітня окупанти здійснили дронову атаку по Одеському регіону. Більшість БпЛА вдалося знищити силами ППО, однак уламки одного з них впали на житлові будинки в одному з районів міста. Від вибуху було пошкоджено десятки квартир, а у дворі зайнялася пожежа від автівок.

Також ми повідомляли, що 21 квітня по обіді загарбники завдали удару балістикою по Одещині. Цілилися вороги по транспортно-логістичному об'єкту припортової інфраструктури. В одному з пошкоджених домівок впала стеля. На приватному подвір’ї сталося займання сіна.