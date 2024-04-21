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З’явилися перші кадри з місця влучання ракети на Одещині

21 квітня 2024 16:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
З’явилися перші кадри з місця влучання ракети на Одещині
Зруйнована кімната. Фото: Сили оборони півдня України
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Військові показали кадри пошкоджених будинків на Одещині унаслідок сьогоднішнього балістичного удару. Раніше повідомлялося, що вибуховою хвилею та уламками ракети пошкоджено приватні будівлі. 

Світлини опублікували Сили оборони півдня України.

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Зруйнована будівля. Фото: Сили оборони півдня України

Окрім цього, у відомстві також уточнили, що наразі уже відомо про 4 постраждалих. З них три чоловіки та одна жінка. На місці продовжується ліквідація наслідків атаки. Працюють всі необхідні служби.

Удар по Одещині: що відомо

Сьогодні по обіді загарбники завдали удару балістикою по Одещині. Цілилися вороги по транспортно-логістичному об'єкту припортової інфраструктури. В одному з пошкоджених домівок впала стеля. На приватному подвір’ї сталося займання сіна. 

З’явилися перші кадри з місця влучання ракети на Одещині - фото 2
Зруйнований будинокФото: Сили оборони півдня України
З’явилися перші кадри з місця влучання ракети на Одещині - фото 3
Пошкоджений будинок. Фото: Сили оборони півдня України

Більше про атаку росіян

Нагадаємо, вчора надвечір російські терористи атакували Одесу, випустивши з літаків стратегічної авіації три ракети по приватному сектору. Унаслідок падіння уламків пошкоджено півсотні будинків, ще два повністю зруйновано. Крім цього, у домівках одеситів вибито майже 300 вікон, розбито дахи. На місці працює оперативний штаб та комунальні служби. 

З’явилися перші кадри з місця влучання ракети на Одещині - фото 4
Вирва від ракети. Фото: Сили оборони півдня України

Постраждалі унаслідок атаки

Вчора повідомлялось, що постраждали восьмеро людей, серед яких двоє дітей — трьох й чотирьох років. 80-річну мешканку одного із будинків госпіталізовано із забійною раною голови. Також у лікарні знаходиться 3-річний хлопчик з осколковими пораненнями. Інші від госпіталізації відмовились.

Додамо, сьогодні, 21 квітня, в Одесі оголошено штормову небезпеку. Через сильний вітер на вулицях міста почали падати дерева. Одне з них перекрило рух транспорту по вулиці Приморській.

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