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Деревопад та побиті автівки — в Одесі негода уже наробила лиха

21 квітня 2024 12:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Деревопад та побиті автівки — в Одесі негода уже наробила лиха
Дерево упало на автівку. Фото: ОМР
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 21 квітня, в Одесі оголошено штормову небезпеку. Через сильний вітер на вулицях міста почали падати дерева. Одне з них перекрило рух транспорту по вулиці Приморській.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради

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Зламана гілка. Фото: ОМР

Приморська перекрита

За інформацією міськради, наразі тимчасово перекритий рух транспорту по вулиці Приморській. В районі Газового провулка впало дерево на дорогу. На місці працюють комунальні служби.

Деревопад та побиті автівки — в Одесі негода уже наробила біди - фото 2
Дерево перекрило рух по вулиці Приморській. Фото: ОМР

Деревопад в Одесі

Окрім цього, уже зранку у місті впало півтора десятка дерев. Деякі з них звалилися на припарковані автівки одеситів. Є багато пошкодженого транспорту. 

"Наразі відомо про 15 повалених дерев та великих гілок, диспетчерська служба продовжує отримувати заявки. Працівники Комунального підприємства "Міськзелентрест" працюють на локаціях", — йдеться у повідомленні міськради.

Деревопад та побиті автівки — в Одесі негода уже наробила біди - фото 3
Дерева упали на автівки. Фото: ОМР
Деревопад та побиті автівки — в Одесі негода уже наробила біди - фото 4
Комунальник розпилює дерево. Фото: ОМР

Ремонтні роботи на дорогах

Окрім цього, фахівці КП "Міські дороги" виконують роботи з розчищення решіток зливових стоків від опалого листя, гілок та випадкового сміття. За допомогою спецтехніки проводиться промивання рукавів дощових колекторів. Повідомляється про часткове підтоплення проїжджої частини по вул. Отамана Головатого (за АЗС "Сокар"). Там працює спецтехніка. 

Деревопад та побиті автівки — в Одесі негода уже наробила біди - фото 5
Гілка упала на машину. Фото: ОМР

Штормове попередження

Також у місті оголосили штормове попередження. Очікуються пориви північно-східного вітру 15-20 м/с. Окрім цього можливі опади у вигляді дощу. Рівень небезпеки — жовтий. 

Нагадаємо, погода в Одесі сьогодні, 21 квітня, буде вітряною та дощовою. Температура повітря становитиме +13 °С вдень і +8 °С вночі.  Морська вода — +5...+7 °С. Також 21-23 квітня на річці Дністер в Біляївському районі очікується підвищення рівнів води на 0,2—0,5 м, можливе підтоплення окремих сільськогосподарських ділянок і споруд. 

Гарячі лінії допомоги в Одесі

  • Цілодобова медична швидка допомога — 103
  • Патрульна служба МВС України в Одесі — 102
  • Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01

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