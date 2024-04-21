Деревопад и разбитые автомобили — в Одессе непогода уже наделала беды

Дерево упало на автомобиль. Фото: ОМР

Сегодня, 21 апреля, в Одессе объявлена штормовая опасность. Из-за сильного ветра на улицах города начали падать деревья. Одно из них перекрыло движение для транспорта по улице Приморской.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Сломана ветка. Фото: ОМР

Приморская перекрыта

По информации горсовета, временно перекрыто движение транспорта по улице Приморской. В районе Газового переулка упало дерево на дорогу. На месте работают коммунальные службы.

Дерево перекрыло движение по улице Приморской. Фото: ОМР

Деревопад в Одессе

Кроме того, уже утром в городе упало полтора десятка деревьев. Некоторые из них свалились на припаркованные автомобили одесситов. Есть много поврежденного транспорта.

"В настоящее время известно о 15 свергнутых деревьях и крупных ветвях, диспетчерская служба продолжает получать заявки. Работники Коммунального предприятия "Горзелентрест" работают на локациях", — говорится в сообщении горсовета.

Деревья упали на машины. Фото: ОМР

Коммунальщик распиливает дерево. Фото: ОМР

Ремонтные работы на дорогах

Кроме этого, специалисты КП "Городские дороги" выполняют работы по расчистке решеток ливневых стоков от опавших листьев, веток и случайного мусора. С помощью спецтехники производится промывка рукавов дождевых коллекторов. Сообщается о частичном подтоплении проезжей части по ул. Атамана Головатого (за АЗС "Сокар"). Там работает спецтехника.

Ветка упала на машину. Фото: ОМР

Штормовое предупреждение

Также в городе объявили штормовое предупреждение. Ожидаются порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с. Кроме того, возможны осадки в виде дождя. Уровень опасности – желтый.

Напомним, погода в Одессе сегодня, 21 апреля, будет ветреной и дождливой. Температура воздуха будет составлять +13 °С днем и +8 °С ночью. Морская вода - +5...+7 °С. Также 21-23 апреля на реке Днестр в Беляевском районе ожидается повышение уровня воды на 0,2-0,5 м, возможно подтопление отдельных сельскохозяйственных участков и сооружений.

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