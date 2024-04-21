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Знову дощитиме — синоптики розказали, якою буде погода сьогодні в Одесі

21 квітня 2024 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі зараз, 21 квітня.
Жінка під парасолькою йде містом. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі сьогодні, 20 квітня, буде похмурою та дощовою. Температура повітря становитиме +13 °С вдень і +8 °С вночі.  Морська вода — +5...+7 °С. Також 21-23 квітня на річці Дністер в Біляївському районі очікується підвищення рівнів води на 0,2—0,5 м, можливе підтоплення окремих сільськогосподарських ділянок і споруд

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно з проясненнями.
  • Вдень помірний дощ.
  • Вітер північно-східний, 9-14 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.
  • Температура вночі +6...+8 °C, вдень +13...+15 °C.
Знову дощитиме — синоптики розказали, якою буде погода сьогодні в Одесі - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Хмарно з проясненнями.
  • Вдень помірний дощ, місцями значний.
  • Вітер північно-східний, 9-14 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.
  • Температура вночі +3...+8 °C, місцями на ґрунті заморозки до -2 °C, вдень +11...+16 °C.
  • На автошляхах області вдень видимість під час дощу 1-2 км.
Знову дощитиме — синоптики розказали, якою буде погода сьогодні в Одесі - фото 2
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Україні на 21 квітня

Погода в Україні у неділю, 21 квітня, буде негожою. Майже по всій території очікуються вітер та дощі, а у Київській, Житомирській і Вінницькій областях — сильні зливи. 

На сході країни стовпчики термометрів піднімуться до +19…+22 °С, у південних та західних областях — до +11…+14 °С. У центрі та на півночі повітря вдень прогріється до +6…+9 °С.

Знову дощитиме — синоптики розказали, якою буде погода сьогодні в Одесі - фото 3
Прогноз погоди по Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в Україні влітку очікується нерівномірне випадіння опадів. У зв'язку з цим існує висока загроза надзвичайної пожежної небезпеки.

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Одеса
Одеська область
Одеська ОДА
синоптик
Новини Одеси
прогноз погоди

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