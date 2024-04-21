Погода в Одесі зараз, 21 квітня.

Жінка під парасолькою йде містом. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 20 квітня, буде похмурою та дощовою. Температура повітря становитиме +13 °С вдень і +8 °С вночі. Морська вода — +5...+7 °С. Також 21-23 квітня на річці Дністер в Біляївському районі очікується підвищення рівнів води на 0,2—0,5 м, можливе підтоплення окремих сільськогосподарських ділянок і споруд

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Хмарно з проясненнями.

Вдень помірний дощ.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура вночі +6...+8 °C, вдень +13...+15 °C.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Хмарно з проясненнями.

Вдень помірний дощ, місцями значний.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура вночі +3...+8 °C, місцями на ґрунті заморозки до -2 °C, вдень +11...+16 °C.

На автошляхах області вдень видимість під час дощу 1-2 км.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Україні на 21 квітня

Погода в Україні у неділю, 21 квітня, буде негожою. Майже по всій території очікуються вітер та дощі, а у Київській, Житомирській і Вінницькій областях — сильні зливи.

На сході країни стовпчики термометрів піднімуться до +19…+22 °С, у південних та західних областях — до +11…+14 °С. У центрі та на півночі повітря вдень прогріється до +6…+9 °С.

Прогноз погоди по Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в Україні влітку очікується нерівномірне випадіння опадів. У зв'язку з цим існує висока загроза надзвичайної пожежної небезпеки.