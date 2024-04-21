Погода в Одесі зараз, 21 квітня.

Знову дощитиме — синоптики розказали, якою буде погода сьогодні в Одесі
Погода в Одесі сьогодні, 20 квітня, буде похмурою та дощовою. Температура повітря становитиме +13 °С вдень і +8 °С вночі. Морська вода — +5...+7 °С. Також 21-23 квітня на річці Дністер в Біляївському районі очікується підвищення рівнів води на 0,2—0,5 м, можливе підтоплення окремих сільськогосподарських ділянок і споруд
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно з проясненнями.
- Вдень помірний дощ.
- Вітер північно-східний, 9-14 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.
- Температура вночі +6...+8 °C, вдень +13...+15 °C.
Прогноз погоди в Одеській області
- Хмарно з проясненнями.
- Вдень помірний дощ, місцями значний.
- Вітер північно-східний, 9-14 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.
- Температура вночі +3...+8 °C, місцями на ґрунті заморозки до -2 °C, вдень +11...+16 °C.
- На автошляхах області вдень видимість під час дощу 1-2 км.
Прогноз погоди в Україні на 21 квітня
Погода в Україні у неділю, 21 квітня, буде негожою. Майже по всій території очікуються вітер та дощі, а у Київській, Житомирській і Вінницькій областях — сильні зливи.
На сході країни стовпчики термометрів піднімуться до +19…+22 °С, у південних та західних областях — до +11…+14 °С. У центрі та на півночі повітря вдень прогріється до +6…+9 °С.
Нагадаємо, що в Україні влітку очікується нерівномірне випадіння опадів. У зв'язку з цим існує висока загроза надзвичайної пожежної небезпеки.
Читайте Новини.LIVE!