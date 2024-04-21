Погода в Одессе сейчас, 21 апреля.

Женщина за зонтиком идет по городу. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе сегодня, 20 апреля, будет пасмурной и дождливой. Температура воздуха будет составлять +13 °С днем и +8 °С ночью. Морская вода — +5...+7 °С. Также 21-23 апреля на реке Днестр в Беляевском районе ожидается повышение уровня воды на 0.2 — 0.5, возможно подтопление отдельных сельскохозяйственных участков и сооружений.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Ночью днем.

Ветер северо-восточный, 9-14, днем порывы 15-20 м/с.

Температура ночью +6...+8°C, днем +13...+15°C.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области.

Облачно с прояснениями.

Днем умеренный дождь, местами значительный.

Ветер северо-восточный, 9-14, днем порывы 15-20 м/с.

Температура ночью +3...+8°C, местами на почве заморозки до -2°C, днем +11...+16°C.

На дорогах области днем видимость во время дождя 1-2 км.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Украине на 21 апреля.

Погода в Украине в воскресенье, 21 апреля, будет ненастной. Почти на всей территории ожидаются ветер и дожди, а в Киевской, Житомирской и Винницкой областях — сильные ливни.

На востоке страны столбики термометров поднимутся до +19…+22 °С, в южных и западных областях — до +11…+14 °С. В центре и на севере воздух днем прогреется до +6…+9°С.

Прогноз погоды по Украине. Фото: скриншот

Напомним, что в Украине летом ожидается неравномерное выпадение осадков. В связи с этим существует высокая угроза чрезвычайной пожарной опасности.