Погода в Одессе сейчас, 21 апреля.

Снова будет дождь — синоптики рассказали, какой будет погода сегодня в Одессе
Погода в Одессе сегодня, 20 апреля, будет пасмурной и дождливой. Температура воздуха будет составлять +13 °С днем и +8 °С ночью. Морская вода — +5...+7 °С. Также 21-23 апреля на реке Днестр в Беляевском районе ожидается повышение уровня воды на 0.2 — 0.5, возможно подтопление отдельных сельскохозяйственных участков и сооружений.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Ночью днем.
- Ветер северо-восточный, 9-14, днем порывы 15-20 м/с.
- Температура ночью +6...+8°C, днем +13...+15°C.
Прогноз погоды в Одесской области.
- Облачно с прояснениями.
- Днем умеренный дождь, местами значительный.
- Ветер северо-восточный, 9-14, днем порывы 15-20 м/с.
- Температура ночью +3...+8°C, местами на почве заморозки до -2°C, днем +11...+16°C.
- На дорогах области днем видимость во время дождя 1-2 км.
Прогноз погоды в Украине на 21 апреля.
Погода в Украине в воскресенье, 21 апреля, будет ненастной. Почти на всей территории ожидаются ветер и дожди, а в Киевской, Житомирской и Винницкой областях — сильные ливни.
На востоке страны столбики термометров поднимутся до +19…+22 °С, в южных и западных областях — до +11…+14 °С. В центре и на севере воздух днем прогреется до +6…+9°С.
Напомним, что в Украине летом ожидается неравномерное выпадение осадков. В связи с этим существует высокая угроза чрезвычайной пожарной опасности.
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