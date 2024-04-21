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Атака на Одесу — збільшилась кількість постраждалого житла унаслідок ракетного удару

21 квітня 2024 14:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Атака на Одесу — збільшилась кількість постраждалого житла унаслідок ракетного удару
Зруйнований будинок в Одесі. Фото: ОМР
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Вчора надвечір російські терористи атакували Одесу, випустивши з літаків стратегічної авіації три ракети по приватному сектору. Унаслідок падіння уламків пошкоджено півсотні будинків, ще два повністю зруйновано.

Уточнені дані сьогодні опублікувала пресслужба Одеської міської ради

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Крім цього, у домівках одеситів вибито майже 300 вікон, розбито дахи. На місці працює оперативний штаб та комунальні служби. 

"62 заяви на відновлення вікон та вхідних дверей прийнято Хаджибейською районною адміністрацією. Робота триває", — йдеться у повідомленні.

Постраждалі унаслідок атаки

Нагадаємо, вчора повідомлялось, що постраждали восьмеро людей, серед яких двоє дітей — трьох й чотирьох років. 80-річну мешканку одного із будинків госпіталізовано із забійною раною голови. Також у лікарні знаходиться 3-річний хлопчик з осколковими пораненнями. Інші від госпіталізації відмовились.

Також ми писали, що речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш повідомив щодо планів російських окупантів збільшити інтенсивність ударів по Україні до прибуття багатоцільових винищувачів F-16. За його словами, Росія планує вразити критичну енергетичну та іншу важливу інфраструктуру країни.

Додамо, Сергій Братчук, попередив про можливість активізації російських дій не лише на фронті, але й із застосуванням ракетно-дронових атак. Він зазначив, що вчора ворог активно проводив дії в Одещині, Херсонщині, Миколаївщині та інших районах.

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ракетний удар

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