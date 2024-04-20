В Одесі пролунали потужні вибухи — ворог атакував приватний сектор

Рятувальники біля знищеного обстрілом будинку. Фото: Одеська ОВА

Російські загарбники продовжують тероризувати мирне населення України, зокрема Одеської області. Внаслідок ракетного удару по Одесі виникли пожежі в приватному секторі, постраждали житлові будівлі, є поранені.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у суботу, 20 квітня.

Читайте також:

Ракетний удар росіян по Одесі

Внаслідок ворожого обстрілу в Одесі було зруйновано житлові будинки. В одному з них перебувала жінка з дитиною, їх вдалося врятувати.

Через падіння уламків збитих ракет виникла пожежа, яку вогнеборці спромоглися оперативно ліквідувати.

Також в ОВА повідомили, що пошкоджено чотири приватні будинки та газопровід. Один приватний житловий будинок зруйновано.

Також відомо про двох дорослих, які отримали легкі поранення. Вони відмовилися від госпіталізації. Шпиталізувати довелося трирічну дитину, якій медики надають всю необхідну допомогу.

Пізніше стало відомо, що загалом поранено п'ять цивільних осіб, серед них одна дитина, яку доставили в лікарню. Троє людей від госпіталізації відмовились.

"Рятувальники та комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки", — запевнили в ОВА.

Чим було завдано ударів

Російські загарбники обстріляли Одеську область з літака тактичної авіації, застосувавши ракету Х-59.

Силами протиповітряної оборони було знищено три ракети.



Місце влучання російських загарбників. Фото: Одеська ОВА

Знищений ворогом будинок. Фото: Одеська ОВА

Працівники ДСНС на місці обстрілу. Фото: Одеська область

Руїни знищеного росіянами будинку. Фото: Одеська ОВА

Раніше ми повідомляли, що вранці російські військові обстріляли житлові райони Вовчанська, що на Харківщині. Відомо про двох загиблих та двох поранених.

Також ми писали, що з самого ранку ворог декілька разів атакував Одещину керованими ракетами та балістикою, є пошкодження інфраструктури.