Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі пролунали потужні вибухи — ворог атакував приватний сектор arrow

В Одесі пролунали потужні вибухи — ворог атакував приватний сектор

20 квітня 2024 18:35
оновлено: 18:56
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Одесі пролунали потужні вибухи — ворог атакував приватний сектор
Рятувальники біля знищеного обстрілом будинку. Фото: Одеська ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російські загарбники продовжують тероризувати мирне населення України, зокрема Одеської області. Внаслідок ракетного удару по Одесі виникли пожежі в приватному секторі, постраждали житлові будівлі, є поранені.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у суботу, 20 квітня.

Читайте також:

Ракетний удар росіян по Одесі

Внаслідок ворожого обстрілу в Одесі було зруйновано житлові будинки. В одному з них перебувала жінка з дитиною, їх вдалося врятувати.

Через падіння уламків збитих ракет виникла пожежа, яку вогнеборці спромоглися оперативно ліквідувати. 

Також в ОВА повідомили, що пошкоджено чотири приватні будинки та газопровід. Один приватний житловий будинок зруйновано. 

Також відомо про двох дорослих, які отримали легкі поранення. Вони відмовилися від госпіталізації. Шпиталізувати довелося трирічну дитину, якій медики надають всю необхідну допомогу.

Пізніше стало відомо, що загалом поранено п'ять цивільних осіб, серед них одна дитина, яку доставили в лікарню. Троє людей від госпіталізації відмовились.

"Рятувальники та комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки", — запевнили в ОВА.

Чим було завдано ударів

Російські загарбники обстріляли Одеську область з літака тактичної авіації, застосувавши ракету Х-59.

Силами протиповітряної оборони було знищено три ракети.
 

обстріл Одеси
Місце влучання російських загарбників. Фото: Одеська ОВА
обстріл Одеси
Знищений ворогом будинок. Фото: Одеська ОВА
обстріл одеси
Працівники ДСНС на місці обстрілу. Фото: Одеська область
обстріл Одеси
Руїни знищеного росіянами будинку. Фото: Одеська ОВА

Раніше ми повідомляли, що вранці російські військові обстріляли житлові райони Вовчанська, що на Харківщині. Відомо про двох загиблих та двох поранених.

Також ми писали, що з самого ранку ворог декілька разів атакував Одещину керованими ракетами та балістикою, є пошкодження інфраструктури. 

Одеса
війна
Україна
обстріли
жертви
ракетний удар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

13:46 Народний синоптик Наталка Діденко попередила про заморозки — коли ситуація покращиться