В Одессе прогремели мощные взрывы — враг атаковал частный сектор
Российские захватчики продолжают терроризировать мирное население Украины, в частности, Одесской области. В результате ракетного удара по Одессе возникли пожары в частном секторе, пострадали жилые здания, ранены.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в субботу, 20 апреля.
Ракетный удар россиян по Одессе
В результате вражеских обстрелов в Одессе были разрушены жилые дома. В одном из них находилась женщина с ребенком, их удалось спасти.
Также известно о двух взрослых, получивших легкие ранения. Они отказались от госпитализации. Госпитализировать пришлось трехлетнего ребенка, которому медики оказывают всю необходимую помощь.
"Спасатели и коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия атаки", — заверили в ОВА.
Ранее мы сообщали, что утром российские военные обстреляли жилые районы Волчанска Харьковской области. Известно о двух погибших и двух раненых.
Ранее мы писали, что с самого утра враг несколько раз атаковал Одесщину управляемыми ракетами и баллистикой, повреждена инфраструктуры.
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