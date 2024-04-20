В Одессе прогремели мощные взрывы — враг атаковал частный сектор

Спасатели возле уничтоженного обстрелом дома. Фото: Одесская ОВА

Российские захватчики продолжают терроризировать мирное население Украины, в частности, Одесской области. В результате ракетного удара по Одессе возникли пожары в частном секторе, пострадали жилые здания, ранены.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в субботу, 20 апреля.

Читайте также:

Ракетный удар россиян по Одессе

В результате вражеских обстрелов в Одессе были разрушены жилые дома. В одном из них находилась женщина с ребенком, их удалось спасти.

Также известно о двух взрослых, получивших легкие ранения. Они отказались от госпитализации. Госпитализировать пришлось трехлетнего ребенка, которому медики оказывают всю необходимую помощь.

"Спасатели и коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия атаки", — заверили в ОВА.

Место попадания российских захватчиков. Фото: Одесская ОВА

Уничтоженный врагом дом. Фото: Одесская ОВА

Работники ГСЧС на месте обстрела. Фото: Одесская область

Руины уничтоженного россиянами дома. Фото: Одесская ОВА

Ранее мы сообщали, что утром российские военные обстреляли жилые районы Волчанска Харьковской области. Известно о двух погибших и двух раненых.

Ранее мы писали, что с самого утра враг несколько раз атаковал Одесщину управляемыми ракетами и баллистикой, повреждена инфраструктуры.